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3人角逐 聖他克拉拉縣檢察長選舉12年來首現競爭

編譯組／聖荷西22日電
現任聖他克拉拉縣地檢處檢察長羅森過去12年任職期間從未面臨挑戰。(本報檔案照)
現任聖他克拉拉縣地檢處檢察長羅森過去12年任職期間從未面臨挑戰。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣地檢處檢察長羅森 (Jeff Rosen) 過去12年任職期間從未面臨挑戰，前兩次競選連任時甚至沒出現對手。今年情況不同。公辯律師卡恩 (Sajid Khan)與曾在羅森手下工作的前聖縣檢察官丹尼爾．鍾 (Daniel Chung)參與這次選舉，對羅森提出挑戰。三人對管理南灣司法系統提出不同意見。

羅森於2010年當選成為聖縣檢察長，掌管全加州規模第二大的地檢處。羅森表示，三名候選人當中，他是唯一有經驗與警調單位合作辦案的參選者。羅森強調，與警調單位合作需要長時間培養。

他說，掌管規模龐大的聖縣地檢處處理問題龐雜，需要平衡處理。聖縣地檢處同時強調安全與改革雙向工作。地方治安需要這兩大要素。他的對手只強調其中一項，結果兩個都得不到。

羅森兩個對手批評他改革不力。他們強調2020年佛洛伊德 (George Floyd) 之死引發全美示威，要求刑法改革。羅森的對手卡恩多次批評指出，聖縣過去五年間，發生過20次以上警察辦案時，開槍射殺事件，可是羅森從未對這些開槍警察提出控訴。

卡恩說，如當選，將轉移地檢處辦事重心導向轉為「避免牢房監禁」，改變長期以來刑法不...
卡恩說，如當選，將轉移地檢處辦事重心導向轉為「避免牢房監禁」，改變長期以來刑法不公現象。(本報檔案照)

卡恩與另一位挑戰者丹尼爾．鍾指出，地檢處辦案著重監禁，結果繼續司法不公體系。

羅森辯稱，三名候選人中，他是唯一有經驗審查警察辦案開槍射殺與行為不當問題。他並且辯稱，擔任檢察長期間，曾依法制裁58名警員，包括2015年期間，三名毆打囚犯提雷 (Michael Tyree) 致死的三名縣警。

羅森也指出，地檢處調查縣警局貪汙事件，且對副警長與縣警局警官提出控罪。羅森並且辯稱，監牢與青少年感化院監禁人數持續下降，聖縣地檢處也對私藏毒品輕罪犯者求刑。

羅森支持者包括聯邦眾議員羅芙根 (Zoe Lofgren)、聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo)、聖縣縣議會成員、退休南灣地區警長，以及推展有色族裔權益全國公會 (The National Association for the Advancement of Colored People，NAACP) 灣區地區總裁等。

卡恩表示將繼續舊金山檢察長博徹思 (Chesa Boudin)、洛杉磯檢察長賈斯康 (George Gascón)，以及康曲柯士達縣檢察長貝頓 (Diana Becton) 改革方向。

卡恩指出，當今聖縣地檢處檢察長羅森沒有採行進步派價值，然而地方選民一般支持刑法改革相關立法。他將全力根除罪行肇因，確保受害人取得協助，制止犯罪影響力蔓延。

卡恩擔任公辯律師達13年。他說，如當選成為聖縣地檢處檢察長，將轉移地檢處辦事重心導向轉為「避免牢房監禁」，同時改變長期以來刑法不公現象。

丹尼爾．鍾強調要求強硬處理犯罪行為，追求平衡改革。(本報檔案照)
丹尼爾．鍾強調要求強硬處理犯罪行為，追求平衡改革。(本報檔案照)

卡恩的支持者包括SEIU醫療公會成員，加州智慧公義組織 (Smart Justice California)、公辯律師公會、州眾議員卡拉 (Ash Kalra) 、前代表南灣地區聯邦眾議員本田 (Mike Honda)、山景城副市長拉米雷茲 (Lucas Ramirez)。

丹尼爾．鍾一年前仍在羅森手下工作，表現良好，得到地檢處表揚。然而丹尼爾發表社論，指出刑法改革造成南灣治安惡化之後。丹尼爾與地檢處關係緊張。羅森最後解聘丹尼爾，丹尼爾也提出控訴，指解聘乃為報復行為。

丹尼爾．鍾表示，他站在中間立場，維持地檢處正常運作同時，也引進基礎性的改變。然而反對人士質疑其參選動機。他強調，參選動機並非只是心懷不滿，他要求強硬處理犯罪行為，追求平衡改革。丹尼爾．鍾支持者包括洛斯蓋圖 - 蒙特塞倫諾警察公會，以及兩名吉爾洛市議員。

丹尼爾．鍾強調要求強硬處理犯罪行為，追求平衡改革。(本報檔案照)
丹尼爾．鍾強調要求強硬處理犯罪行為，追求平衡改革。(本報檔案照)
卡恩說，如當選，將轉移地檢處辦事重心導向轉為「避免牢房監禁」，改變長期以來刑法不...
卡恩說，如當選，將轉移地檢處辦事重心導向轉為「避免牢房監禁」，改變長期以來刑法不公現象。(本報檔案照)

警察 眾議員 加州

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