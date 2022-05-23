緬懷加州酒鄉華工 蘇諾瑪市建「蓬萊亭」紀念

蘇諾瑪首個華裔市長丁駿輝，與美國企業家聯誼會聯合舉辦「緬懷加州酒鄉華工紀念活動」。記者劉先進 ／攝影）

蘇諾瑪首個華裔市長丁駿輝（Jack Ding），與美國企業家聯誼會聯合舉辦「緬懷加州酒鄉華工紀念活動」。（記者劉先進╱攝影）

150年前，加州 酒鄉、北灣蘇諾瑪市（Sonoma）有25%的人口是中國勞工 。他們挖酒窖、種葡萄樹，任勞任怨。但這些勞工去世後，卻連墳墓都找不到，貢獻被遺忘。

150年後的5月22日，蘇諾瑪首個華裔市長丁駿輝（Jack Ding）與美國企業家聯誼會聯合舉辦「緬懷加州酒鄉華工紀念活動」。聯誼會捐贈1萬6500元，幫助蘇諾瑪建造中國傳統亭子「蓬萊亭」，以紀念華工建設酒鄉的貢獻。主辦方說，歷史說明，華人 也是加州的締造者。

美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）、宣布競選加州主計長的南加蒙特利公園市（Monterey Park）華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）、前州眾議員朱感生（Kansen Chu）、都布林市議員胡欣（Sherry Hu），歷史學家西爾弗曼（Jim Silverman）、蘇諾瑪歷史遺產保護聯盟主席（Robert C. Demler Jr ）、年輕學生代表Valerie Li 等100人多出席活動。史丹福大學中文清唱團並演唱「茉莉花」等名曲。

華工占25%人口 排華法後離開

丁駿輝說，蘇諾瑪是加州共和國的誕生地。當年，委利賀將軍（Mariano Vallejo）創建蘇諾瑪，也創造很多傳統和遺產。目前居住在市內的華人僅有0.3%，但在150年前，早期開發時，中國勞工占蘇諾瑪人口的25%。由於種族歧視和排華法，他們默默地離開，華工在蘇諾瑪的歷史貢獻也漸漸被遺忘。

「他們幫助白人業主，幫助其他商戶，美化城市，發展著名的葡萄酒業。他們從業主和當地人那裡贏得巨大的榮譽。華工認真的工作，但卻犧牲太多。甚至他們的名字，都不能出現在工資單上，統一用John Chinaman具名。但華工就是城市的創建者之一。」

丁駿輝說，歷史學家通過梳理保險公司Samborn-Perris 遺留的承保資料，得知市中心有兩個華人洗衣店，五戶華人住宅，是一個小型的華埠。今天，很榮幸有很多華裔、亞太裔人聚集一堂，也希望藉此機會，向那些因為1882年排華法案而被虐待的華人勞工正式致歉。

圖為美國企業家聯誼會會長何華斌（右）向蘇諾瑪市長丁駿輝（左）捐贈支票。（記者劉先進 ╱攝影）

企業家聯誼會和社區 捐款援建

丁駿輝現場宣讀18日晚市議會通過、他簽署的政府公告，紀念亞太裔傳統文化月，並代表蘇諾瑪市，向不公正地虐待在該市生活和工作的中國移民而正式道歉。向早期在蘇諾瑪和蘇諾瑪谷生活和工作的中國移民受到的不公正待遇正式道歉。蘇諾瑪成為北灣首個、加州第五個，為排華法案正式道歉的城市。

此次政府公告還決定，支持蘇諾瑪姐妹城市協會-蓬萊委員會提出的「葡萄酒之鄉中國遺產項目」，通過在蘇諾瑪的Depot公園建造一個中國傳統亭子「蓬萊亭」，紀念華人對蘇諾瑪谷葡萄酒業的貢獻。

何華斌說，感謝丁駿輝市長的推動。在灣區居住多年，卻從不知道150年前，華人祖先在在酒鄉做出的貢獻。「華人都不清楚這段歷史，更不用談其他族裔。我們華人是加州的建造者，這至關重要。」他代表企業家聯誼會捐贈1萬6000多元給上述葡萄酒之鄉中國遺產項目，也感謝丁駿輝的付出。他並鼓勵華人加入捐款行列。

丁駿輝則表示，謝謝美國企業家聯誼會和社區的捐贈。疫情前，建築商報價說，傳統亭子的造價是50萬。但疫情後，因為人工、建築成本的上升，預計漲價25%，造價62.5萬，且沒有建築商願接受建造。目前已籌款14萬。呼籲天使投資人和更多熱心市民捐贈（捐贈網址https://sscasonoma.org/penglai-committee/wine-country-chinese-legacy-project/）。也希望有符合資質的建築商接手項目。未來蓬萊亭周邊將有紀念磚，鐫刻捐款超過1000元的市民姓名。