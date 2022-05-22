爭入WHA 史大學教授王智弘：讓世界需要台灣 才能作出改變

由北加州南灣台灣同鄉會等共同主辦的聲援台灣加入WHA專題演講，邀請到王智弘、廖俊惠、陳健仁三位醫療博士到場演講。（記者熊移山／攝影）

史丹福大學醫學院教授王智弘博士21日在南灣文教中心演講時說，台灣本月爆發的疫情 和美國年初的狀況非常類似，都是由Omicron引起的，相信在6月底、7月初就會緩和下來，而這波疫情也間接證實接種疫苗的必要性，民眾不要輕信市面上各種不同的偏方保養品，正常飲食和心態，才是面對病毒的最佳良藥。

5月21日，南灣文教中心舉辦了一場聲援台灣加入WHA的專題演講，邀請史丹福大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘博士、老人專科廖俊惠博士、眼科陳健仁博士，分別針就自己的專業、當前的疫情以及支持台灣加入世衛組織的必要性發表演說。

2022年第75屆世界衛生大會（WHA），台灣已確定無法參加相關會議。舊金山經文處處長賴銘琪、金山華僑文教中心主任莊雅淑在開場時都強調，健康是基本人權和普世價值，沒有人應被排除在外。尤其在全球歷經新冠肺炎疫情侵襲，世界各國應該體悟沒有哪個國家能獨自面對疫情，國際合作才是成功抗疫之道。

對於台灣因為北京當局阻撓，無法加入世衛組織的前因後果，王智弘表示，台灣期待友邦國家的支持、改變現階段的狀況，會相當困難。還不如向台灣半導體學習，走出自己的一條路。只有讓世界需要台灣，才能強化支持的力量改變現況。

王智弘舉例說，大陸因為人口多、農村人畜共處的比率比較高，經常會有新的變種病毒產生。如果台灣能發展出新的病毒偵測儀器，通過機場轉運或百萬台商的進出，輸入大陸，就能提早發現新型病毒，提供給國際社會研究預防，這樣就是壯大自己的影響力，吸引與我們思想相近國家的支持。

王智弘在會後也針對疫情的最新狀況提出自己的看法，他說，全世界都得面臨Omicron引發的疫情，台灣自然也不例外，所以這一波的高峰確實也是預期中的。考驗的是政府要怎麼平均分配有限的資源，照顧第一線的醫療人員。特別是醫療人員是非常重要的無形資源，這都是考驗政府的議題。

至於未來要如何面對變種病毒，他回答說，相信FDA、CDC，相信科學。他以自己為例說，他已經打了第四劑疫苗，因為像CDC，聚集了非常多的專家在處理疫情相關問題。美國因為快篩的普及，確診通報數字已經不再準確，所以現在美國針對疫情研究會以醫院住院率和排放的污水中病毒為準。他並預期，美國在年底前還會迎來另一波疫情。

廖俊惠博士在演講時，針對新冠對老人的影響作了深入淺出的說明，他特別強調，染疫後的老人腦部的病變相對會更嚴重，提醒民眾注意。

此次聲援台灣加入WHA專題演講，由北加州 南灣台灣同鄉會、北美洲台灣人教授協會北加 州分會、北加州台灣會館共同主辦。