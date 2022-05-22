確診增 柏克萊學區恢復室內口罩令 家長憂疫情難了

由於疫情不見減輕，柏克萊學區根據市府衛生部門建議，恢復室內口罩令。（美聯社）

由於新冠病毒確診數持續上升，柏克萊聯合學區 周五（20日）宣布，室內口罩 令將在下周一恢復。

恢復口罩令的決定，是基於柏克萊公共衛生部門的建議。該市衛生局長赫爾南德斯（Dr. Lisa Hernandez）曾向學區強烈建議，對學生和教職員工的口罩強制令應持續到2021至2022學年結束。學區已向16所學校、共9800名學生的家庭發送信件通知口罩令恢復的消息，許多家長和學生都對此表示理解和支持，也有部分家長對疫情 持續不止表示擔憂。

目前，柏克萊地區每1萬名居民中，每日新增40例新冠病例，而這一數字是室內口罩令第一次推出時的五倍。「我不明白疫情為什麼會捲土重來，這簡直太瘋狂了。」家長阿維萊斯（Amellia Aviles）說。

家長拉扎勒斯（Jennifer Lazarus）認為，衛生局的決定十分正確。他認為在疫情大流行期間應該時刻保持警惕，居民將支持室內口罩令恢復的決定。

多數學生群體理解學區恢復口罩令的決定，但他們仍希望能盡快返回正常的課堂生活。三年級生麗娜（Lina）說：「大部分同學已經接種了疫苗，但或許佩戴口罩將對預防新冠病毒有質的改變。」三年級生西萊斯特（Celeste）說：「我十分喜歡不佩戴口罩的一點是，我們可以在教室裡有更多的交流。」

很多家長表示，無論他們目前對於口罩令的看法如何，他們都願意在學期結束之前佩戴好口罩。但在學期結束後，他們的想法或許會發生改變。