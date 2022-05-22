我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

確診增 柏克萊學區恢復室內口罩令 家長憂疫情難了

記者王子涵／柏克萊報導
由於疫情不見減輕，柏克萊學區根據市府衛生部門建議，恢復室內口罩令。（美聯社）
由於疫情不見減輕，柏克萊學區根據市府衛生部門建議，恢復室內口罩令。（美聯社）

由於新冠病毒確診數持續上升，柏克萊聯合學區周五（20日）宣布，室內口罩令將在下周一恢復。

恢復口罩令的決定，是基於柏克萊公共衛生部門的建議。該市衛生局長赫爾南德斯（Dr. Lisa Hernandez）曾向學區強烈建議，對學生和教職員工的口罩強制令應持續到2021至2022學年結束。學區已向16所學校、共9800名學生的家庭發送信件通知口罩令恢復的消息，許多家長和學生都對此表示理解和支持，也有部分家長對疫情持續不止表示擔憂。

目前，柏克萊地區每1萬名居民中，每日新增40例新冠病例，而這一數字是室內口罩令第一次推出時的五倍。「我不明白疫情為什麼會捲土重來，這簡直太瘋狂了。」家長阿維萊斯（Amellia Aviles）說。

家長拉扎勒斯（Jennifer Lazarus）認為，衛生局的決定十分正確。他認為在疫情大流行期間應該時刻保持警惕，居民將支持室內口罩令恢復的決定。

多數學生群體理解學區恢復口罩令的決定，但他們仍希望能盡快返回正常的課堂生活。三年級生麗娜（Lina）說：「大部分同學已經接種了疫苗，但或許佩戴口罩將對預防新冠病毒有質的改變。」三年級生西萊斯特（Celeste）說：「我十分喜歡不佩戴口罩的一點是，我們可以在教室裡有更多的交流。」

很多家長表示，無論他們目前對於口罩令的看法如何，他們都願意在學期結束之前佩戴好口罩。但在學期結束後，他們的想法或許會發生改變。

柏克萊高中即將於下周一開始恢復室內口罩令。（谷歌街景）
柏克萊高中即將於下周一開始恢復室內口罩令。（谷歌街景）

口罩 學區 疫情

上一則

爭入WHA 史大學教授王智弘：讓世界需要台灣 才能作出改變

延伸閱讀

柏克萊20歲男子涉槍殺室友 偽裝自殺 一度騙倒警方

柏克萊20歲男子涉槍殺室友 偽裝自殺 一度騙倒警方
謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡
胡正明夫婦50萬捐華人特殊兒童之友會 佛利蒙中心以他倆命名

胡正明夫婦50萬捐華人特殊兒童之友會 佛利蒙中心以他倆命名
買車、雇司機、讀柏克萊

買車、雇司機、讀柏克萊
洛杉磯5日辦地震防災宣導

洛杉磯5日辦地震防災宣導

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

2022-05-21 02:20
對於有人服用抗新冠藥丸Paxlovid之後反覆感染，專家認為還是值得服用。（電視新聞截圖）

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

2022-05-20 14:48
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco