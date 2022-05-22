金山市長專欄╱解決毒品危機 麥德誠任第6區市議員

麥德誠宣誓就任市議員。

親愛的讀者們:

最近，我任命麥德誠出任代表舊金山 市第6區的市議員。在舊金山正經歷藥物成癮和過量使用的危機影響許多社區的關鍵時，麥德誠的個人經歷將對日後解決這些問題起到關鍵作用。

麥德誠在市政府工作多年，受人尊敬。上任市議員前在舊金山警察 局擔任通訊主任。 此前，麥德誠在舊金山市府律師辦公室工作了14年，致力於支援圍繞婚姻平等、教育機會、公共衛生、租戶權利和工人權益保護等重大爭議性事項。 麥德誠對社區公共安全議題絕不陌生，早在 1991年，他已在應對仇恨罪行問題方面工作，而在最近亦與社區合作進出黃色哨子計畫，讓長者感到安全和被重視。

麥德誠參加華埠社區反仇恨犯罪活動。

麥德誠擁有獨特的經驗，從專業和個人方面上，他了解市政府運作及其當前的挑戰，從公共衛生到公共安全。舊金山需要發出強有力的聲音和一位有力的倡導者，以幫助帶領我們的工作度過一場毒品危機，這場危機正在奪去無數生命和摧毁社區 —— 當中包括了第六區內的許多人士。

除了領導關於藥物濫用和康復的解決方案外，麥德誠還將帶來他的個人專業經驗，重點關注影響舊金山特別是第六區的問題，包括建造更多住房，保護租戶，解決交通和交通擠塞問題，支援小商業，促進民權，以及推動舊金山從疫情 中復甦。

布里德市長與麥德誠（右二）。

作為一位在政府工作多年的專業人士，同時作為藥物康復社區的成員，麥德誠不僅準備作出一些艱難的決定，而且準備了解這些決定將對居民生活的影響。

我相信麥德誠會攜手合作、創造性地和有效率地幫助解決舊金山市所面對的問題。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德