勇俠大戰逆轉秀 柯瑞飆32分 勇士2連勝

柯瑞末節打成二加一後，坐在地上狂吼，湯普森過去拉他一把。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 20日晚以126比117逆轉戰勝達拉斯獨行俠，西區決賽大比數2比0領先，雙方第三四戰將移師達拉斯。勇士一度落後19分，在第三節末段打出19比6的衝擊波，將分差縮小到2分。末節勇士再接再厲，依靠柯瑞 衝框和三分奠定勝局。關鍵時刻，針對對手封鎖三分，勇士不斷突破和攻擊籃筐，內線得分62，比獨行俠多出32分。

柯瑞在前三節拿22分。（記者劉先進／攝影）

勇士的維金斯和湯普森包夾獨行俠的東契奇。（記者劉先進／攝影）

柯瑞32分8籃板5助攻，老將魯尼21分12籃板，維金斯16分，格林6分六犯離場，普爾23分，湯普森15分。

與上一場類似，針對獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）超強的持球進攻能力，勇士祭出換防、延誤，聯防、包夾等多種策略防守。維金斯主防東契奇，遇到擋拆，柯瑞延誤，維金斯歸位，如同橡皮糖一樣緊貼他。東契奇也有針對性的調整，比如，碰到柯瑞延誤阻擋，並不急於突破。又或者利用包夾、擋拆隊友彈出的一瞬間傳球給隊友三分投籃。另外，他有時不持球，交給布朗森（Jalen Brunson）等人單打，減少被包夾的機會。

維金斯表現優異，上演暴力扣籃。（記者劉先進／攝影）

而獨行俠防守勇士，則是對柯瑞包夾或換防，並施壓外線投手，不給太多三分機會，放勇士中投或突破。針對東契奇的防守短板，維金斯數次突破造成殺傷。

依靠有效調整，獨行俠一度在上半場領先19分。三分27中15，命中率55.6%，而勇士這邊三分15中8，雖然命中率類似，但出手機 會少了很多。勇士在第三節打出強悍防守，單節打出25比13的衝擊波，將比數追到只差2分。獨行俠單節三分13中2，進攻效率大跌。