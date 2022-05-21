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公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

編譯組／灣區20日電
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）
專家表示，新冠病毒的傳染性已高到和麻疹不相上下。（美聯社）

新冠病毒不斷進化衍生新變種病毒株，造成每四到六個月就出現一波新疫情；衛生專家表示，如果這個情況持續下去，新冠病毒的傳染力很快就會超越目前已知最具傳染性的病毒麻疹。

病毒傳染性提高並不一定代表更致命，但它可能會更難控制，使社區容易受到疫情反覆出現的影響。

衛生專家相信，目前主要傳播的新冠病毒株，其傳染性可能是2019年底導致中國爆發疫情的原始病毒株的5到10倍。近來，每一個新出現的變種病毒株的傳染性，都比其母病毒株強。例如，Omicron的傳染性是Delta的三倍，Omicron亞型BA.2和BA.2.12.1又比Omicron分別高出20%和30%。這些亞型病毒株的基本繁殖值（basic reproduction value，單一病例可能感染多少人）可能已接近15，和麻疹不相上下。

史丹福大學傳染病學家席格（Robert Siegel）說：「理論上，新冠病毒的傳染性沒有上限；在大家的認知中，麻疹是病毒中的麥可喬登（Michael Jordan），但新冠病毒有奪取寶座的可能，因為我們提供絕佳的機會讓它實現這個目標。」

鑑於新增病例仍在全球大部分地區不斷爆發，使得病毒能夠繼續產生變異，讓它得以更快、更有效地感染人類細胞。一些科學家相信，最近這幾個月的病毒變異過程加快了速度，新變種病毒株取代母病毒株的速度，現在是整個疫情中最快。

同時，在接種疫苗和感染病毒增強人們免疫力的環境中，新冠病毒使用其他變異方式，讓它在某種程度上可以躲避人體保護力的攻擊。因此，儘管已接種疫苗者可以避免出現重症，但愈來愈難以避免感染，曾經感染過病毒現在也提供不了多少保護力，有些人甚至已被不同的病毒株感染兩到三次。

許多科學家認為，在變異過程中，雖然新冠病毒傳播速度變得愈來愈快，但也變得愈來愈不致命，病人的病情也變得較不嚴重。但是，病毒毒性若要變異到不會比普通感冒嚴重的話，至少需要好幾年的時間。

舊金山加大傳染病學家勒維（Jay Levy）說：「我的看法是，新冠病毒的毒性會愈來愈弱，會一直減少到只會導致出現普通感冒症狀，但可能需要五年的時間，但我們在這段時間內不能只是坐視。」

衛生專家表示，在科學家研究出新冠病毒是如何變異，以及如何減緩其進化過程的辦法之前，最有效避免病例激增、嚴重症狀和死亡的方法，仍是採取防疫措施，例如接種疫苗和戴口罩。

舊金山衛生局局長菲利普說：「我不知道新冠疫情到底會持續多久、還會再出現多少新變種病毒株，但這就是我們現在的處境。」

疫情 變種病毒 疫苗

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