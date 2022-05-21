我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

博徹思：罷免方為政治目的扭曲罪案

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長博徹思20日與社區住客聯會舉行早茶會，就社區關心的議題對話交流。（博徹思競選隊伍供圖）
舊金山地檢長博徹思20日與社區住客聯會舉行早茶會，就社區關心的議題對話交流。（博徹思競選隊伍供圖）

即將面臨罷免選舉、且民調數字不利的舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin），20日與舊金山最大華裔租客及長者權益機構社區住客聯會、前舊金山市議員李麗嫦，在華埠點心店舉行早茶會。博徹思說，罷免支持陣營扭曲華裔長者廖榮欣（Rong Xin Liao）被襲擊重傷以及泰國老人被推倒致死案件的訊息，製造眾多謊言，以達到政治意圖。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，博徹思上任兩年多做了不少工作，希望透過這次活動讓選民知道發生了什麼。他代表聯會和市民，向博徹思提問。

罷免方提出的一個重要質疑點，就是舊金山犯罪率太高；梁榮浩對此提問，「對比博徹思上任前1年，和上任後2年多，舊金山犯罪率有何變化？」

博徹思表示，此問題較為複雜，有不同種類、不同方法計算犯罪率；根據舊金山警局的數字，如果相較他上任後2年半與上任前會發現，警局的報案數下降2萬8000起。如果看種類，舊金山暴力犯罪和財產犯罪都在下降，但有一些不同的種類案件上升，比如2020年疫情期間，入室盜竊增加；槍擊和殺人案件在舊金山和全美都在飆升。針對亞裔的仇恨犯罪也在增長，博徹思表示，「我很開心整體案件數字在下降，但任重而道遠，希望保護非英語人士，移民、老人家，確保每個人安全。」

博徹思說，罷免方利用眾多案件訊息，操控一些家庭經歷的悲劇，為政治目的製造太多謊言。他舉例說，84歲的泰裔長者拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)在舊金山街頭被人推倒重傷致死，此謀殺案讓人憤怒和無法接受；地檢處竭盡所能讓罪犯受到懲罰。自從嫌犯被抓到後，一直都關在縣內的監獄中，地檢處提起最嚴重的謀殺案指控。

「但罷免方扭曲這個悲劇，攻擊我和地檢處；現實是，嫌犯之前從未在舊金山被捕過，我們從未有機會阻止此案，罪案會發生在全美任何城市。我的責任就是讓犯罪的人受到應有懲罰，當著罪案發生的時候，我們辦公室很迅速強硬的回應、解決這個案件；此案的發生和我們有沒有關係，我們也沒有做錯任何事情，很失望的是，推動罷免的人為政治意圖扭曲案件，讓我們很困擾。」

2020年，在Tenderloin區域，84歲的華裔長者廖榮欣坐在坐式助行器上等公交車，被24歲的埃爾南德斯（Eric Ramos-Hernandez）踢飛；他頭部重傷需要縫合，在頭骨上做鑽孔手術。梁榮浩特別提及此案，「電視報告說，你放走了襲擊罪犯。」

博徹思表示，這說法非常離譜；博徹思說，嫌犯被逮捕，他提起嚴重檢控，因為此人很危險，要求將嫌犯關押在監獄，法院也同意。嫌犯被關押7個月，嫌犯律師撰寫很長的論據向法庭解釋，嫌犯需送到精神機構治療；在地檢處採取立場前，中文倡導員和被害長者廖榮欣直接接觸，且有詳細的溝通紀錄。廖榮欣說，罪犯已入監7個月適合接受精神治療；法院也判決，罪犯在加州法律下有權接受精神治療服務。因此，地檢處控告的罪名暫時擱置，如果治療不成功，還會上庭。

不過，對於是否同意罪犯去接受精神健康治療，廖榮欣本人及家人的說法卻不相同；廖榮欣在接受ABC 7電視台採訪時表示，希望攻擊他的人受到嚴厲懲罰。地檢處在聲明中說，與廖本人的溝通中，一直有翻譯，直到幾個月後才知道有誤解。

廖榮欣的孫子說：「我直截了當的問爺爺，我爸爸也問了，他說從來沒有說過與此相近的話。」他表示，在罪犯被釋放之前，地檢處從未提醒過他的家人案件任何進展。但ABC 7的報導說，文件顯示，地檢處確實與廖家進行多次聯繫，但日誌中的內容被嚴重刪節，無法讀出細節。

舊金山地檢長博徹思20日與舊金山華裔「社區住客聯會」、前舊金山市議員李麗嫦，在華...
舊金山地檢長博徹思20日與舊金山華裔「社區住客聯會」、前舊金山市議員李麗嫦，在華埠點心店舉行早茶會。（博徹思競選隊伍供圖）

舊金山 罷免 華裔

上一則

墮胎爭議 舊金山大主教拒波洛西參加聖餐禮

下一則

公衛專家：新冠不斷進化 傳染力恐超越麻疹

延伸閱讀

拒接種遭解雇 舊金山消防員提陰謀論抗辯

拒接種遭解雇 舊金山消防員提陰謀論抗辯
舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折
罷免博徹思 又一民調預料將過關

罷免博徹思 又一民調預料將過關
騷擾病人、跟蹤醫師…反墮胎人士闖舊金山總院遭檢控

騷擾病人、跟蹤醫師…反墮胎人士闖舊金山總院遭檢控
舊金山華埠社區領袖 齊聲反對罷免博徹思

舊金山華埠社區領袖 齊聲反對罷免博徹思

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

2022-05-14 02:19
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認