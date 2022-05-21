博徹思：罷免方為政治目的扭曲罪案

舊金山地檢長博徹思20日與社區住客聯會舉行早茶會，就社區關心的議題對話交流。（博徹思競選隊伍供圖）

即將面臨罷免 選舉、且民調數字不利的舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin），20日與舊金山最大華裔 租客及長者權益機構社區住客聯會、前舊金山市議員李麗嫦，在華埠點心店舉行早茶會。博徹思說，罷免支持陣營扭曲華裔長者廖榮欣（Rong Xin Liao）被襲擊重傷以及泰國老人被推倒致死案件的訊息，製造眾多謊言，以達到政治意圖。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，博徹思上任兩年多做了不少工作，希望透過這次活動讓選民知道發生了什麼。他代表聯會和市民，向博徹思提問。

罷免方提出的一個重要質疑點，就是舊金山犯罪率太高；梁榮浩對此提問，「對比博徹思上任前1年，和上任後2年多，舊金山犯罪率有何變化？」

博徹思表示，此問題較為複雜，有不同種類、不同方法計算犯罪率；根據舊金山警局的數字，如果相較他上任後2年半與上任前會發現，警局的報案數下降2萬8000起。如果看種類，舊金山暴力犯罪和財產犯罪都在下降，但有一些不同的種類案件上升，比如2020年疫情期間，入室盜竊增加；槍擊和殺人案件在舊金山和全美都在飆升。針對亞裔的仇恨犯罪也在增長，博徹思表示，「我很開心整體案件數字在下降，但任重而道遠，希望保護非英語人士，移民、老人家，確保每個人安全。」

博徹思說，罷免方利用眾多案件訊息，操控一些家庭經歷的悲劇，為政治目的製造太多謊言。他舉例說，84歲的泰裔長者拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)在舊金山街頭被人推倒重傷致死，此謀殺案讓人憤怒和無法接受；地檢處竭盡所能讓罪犯受到懲罰。自從嫌犯被抓到後，一直都關在縣內的監獄中，地檢處提起最嚴重的謀殺案指控。

「但罷免方扭曲這個悲劇，攻擊我和地檢處；現實是，嫌犯之前從未在舊金山被捕過，我們從未有機會阻止此案，罪案會發生在全美任何城市。我的責任就是讓犯罪的人受到應有懲罰，當著罪案發生的時候，我們辦公室很迅速強硬的回應、解決這個案件；此案的發生和我們有沒有關係，我們也沒有做錯任何事情，很失望的是，推動罷免的人為政治意圖扭曲案件，讓我們很困擾。」

2020年，在Tenderloin區域，84歲的華裔長者廖榮欣坐在坐式助行器上等公交車，被24歲的埃爾南德斯（Eric Ramos-Hernandez）踢飛；他頭部重傷需要縫合，在頭骨上做鑽孔手術。梁榮浩特別提及此案，「電視報告說，你放走了襲擊罪犯。」

博徹思表示，這說法非常離譜；博徹思說，嫌犯被逮捕，他提起嚴重檢控，因為此人很危險，要求將嫌犯關押在監獄，法院也同意。嫌犯被關押7個月，嫌犯律師撰寫很長的論據向法庭解釋，嫌犯需送到精神機構治療；在地檢處採取立場前，中文倡導員和被害長者廖榮欣直接接觸，且有詳細的溝通紀錄。廖榮欣說，罪犯已入監7個月適合接受精神治療；法院也判決，罪犯在加州法律下有權接受精神治療服務。因此，地檢處控告的罪名暫時擱置，如果治療不成功，還會上庭。

不過，對於是否同意罪犯去接受精神健康治療，廖榮欣本人及家人的說法卻不相同；廖榮欣在接受ABC 7電視台採訪時表示，希望攻擊他的人受到嚴厲懲罰。地檢處在聲明中說，與廖本人的溝通中，一直有翻譯，直到幾個月後才知道有誤解。

廖榮欣的孫子說：「我直截了當的問爺爺，我爸爸也問了，他說從來沒有說過與此相近的話。」他表示，在罪犯被釋放之前，地檢處從未提醒過他的家人案件任何進展。但ABC 7的報導說，文件顯示，地檢處確實與廖家進行多次聯繫，但日誌中的內容被嚴重刪節，無法讀出細節。