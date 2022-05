紐森：我對2024競選總統興趣低於零

紐森表示,自己毫無興趣競選總統。他希望,現任副總統賀錦麗成為美國下一任總統。紐森與賀錦麗同在舊金山民主黨崛起,長期相互支持。(美聯社)

加州 州長紐森 19日告訴「舊金山紀事報」編輯委員會,他對2024年競選總統的興趣「低於零」(sub-zero interest)。

紐森正在競選連任加州州長的第二個任期,任期將持續至2026年。當被問及他是否會向選民承諾在任期結束前,不會競選總統時?他表示,相信現任副總統賀錦麗 (Kamala Harris)應該是拜登總統之後的下一任總統。

「是的,我是指,我對競選總統的興趣低於零。」紐森表示,「它甚至不在我的注意範圍之內。」(It's not even on my radar.)

紐森在此之前,也曾提出類似的聲明,表達他對競選總統沒有興趣。但是,這並未停止人們猜測,他有朝一日想成為三軍統帥。因為他將自己定位成國家級政治人物,並曾與共和黨重量級人物包括前總統川普與佛羅里達州長桑蒂斯(Gov. Ron DeSantis)公開爭論,從而引發這些謠言。

如果紐森確實想要競選總統,將面對政治挑戰,因為賀錦麗明顯是拜登後繼之人。紐森與賀錦麗兩人一起在舊金山的民主黨中崛起,長期以來一直是政治盟友。

紐森19日表示,他與賀錦麗在政治生涯互相支持,他傾向繼續如此做。當紐森於2021年在加州奮力罷免競選戰時,賀錦麗曾到加州替紐森站台表示支持。他們在加州擁有許多相同的政治捐助者與關鍵支持者。

紐森表示:「我希望她成為美國下一任總統。」

自從前總統雷根(Ronald Reagan)於1980年當選總統之後,就再沒有加州州長成功競選美國總統。當時的前加州州長布朗(Jerry Brown)未能成功競選民主黨總統候選人提名。四年前的1976年,布朗也未能成功獲得提名。他曾於1992年再度嘗試,但輸給柯林頓(Bill Clinton)。

若紐森在任期屆滿前離開州長辦公室,職位將被同為民主黨籍的副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)取代。她將於今年角逐連任。