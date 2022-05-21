蟑螂、鼠糞入侵 金山房東被起訴 面臨罰款

舊金山市檢察官邱信福強調，住戶房東有責任確保建築物的基本衛生與安全標準。(圖取自舊金山市檢察官辦公室官網)

舊金山 市檢察官 辦公室20日宣布，起訴位在田德隆區快可立奶茶店樓上之「Marathon Hotel」業主。快可立奶茶店才於上周因涉嫌汽車 竊盜而遭到突擊搜查，此次被指控的是店面所在上方居住區域業主、涉嫌違反衛生法規和住房違規行為。

起訴稱，這家位在舊金山Ellis與Larkin街道轉角的住宅住戶，遭到蟑螂侵擾、有「過量」鼠類糞便、淋浴間沒有門把、淋浴與馬桶故障，還有未經許可的電力工程。住戶單位位在快可立奶茶店上方的三個樓層。

舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)表示，此次提出的民事訴訟，與舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）針對快可立背後運作汽車竊盜犯罪的調查，是分開兩起案件。邱信福指出，由於住房業主的疏忽程度，租戶一直處在不安全的居住環境。

快可立店面上層樓的「Marathon Hotel」住房是私人擁有。整個物業由「Marathon Hotel & Apartments LLC」與「Nasir Patel」所有，他們在訴訟中皆列為被告。市府檢察官辦公室官員表示，每年都會針對不安全或不衛生條件的住宅，提出一些類似的起訴。

起訴指出，自2019年以來，由於涉嫌違反舊金山市建築、住房、電氣、機械與管道規定，該物業至少有15項違規通知，還有相關衛生法律的違規，包括過多垃圾與碎片、變質食物、鼠類糞便、地板或家具損毀與蟑螂侵擾等。

邱信福表示，房東有責任確保建築物的基本衛生與安全標準。該物業有34個住房單位與公共浴室與淋浴設施。部分居民為年長者或弱勢老年人，但目前尚不清楚有多少人入住。

房東通常不對在該物業犯下的租戶犯罪負責，但若活動正在進行並有證據證明業主知曉此事，可能將承擔責任。市府檢察官已要求法官宣布該物業為公共危害(public nuisance)，並針對起訴的違規行為發出罰款。並要求下令被告不得對該物業進行任何稅收減免，並為在整修期間無法安全居住在建築物內的租戶，提供搬遷福利。