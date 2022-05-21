我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

蟑螂、鼠糞入侵 金山房東被起訴 面臨罰款

編譯組／灣區20日電
舊金山市檢察官邱信福強調，住戶房東有責任確保建築物的基本衛生與安全標準。(圖取自舊金山市檢察官辦公室官網)
舊金山市檢察官邱信福強調，住戶房東有責任確保建築物的基本衛生與安全標準。(圖取自舊金山市檢察官辦公室官網)

舊金山檢察官辦公室20日宣布，起訴位在田德隆區快可立奶茶店樓上之「Marathon Hotel」業主。快可立奶茶店才於上周因涉嫌汽車竊盜而遭到突擊搜查，此次被指控的是店面所在上方居住區域業主、涉嫌違反衛生法規和住房違規行為。

起訴稱，這家位在舊金山Ellis與Larkin街道轉角的住宅住戶，遭到蟑螂侵擾、有「過量」鼠類糞便、淋浴間沒有門把、淋浴與馬桶故障，還有未經許可的電力工程。住戶單位位在快可立奶茶店上方的三個樓層。

舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)表示，此次提出的民事訴訟，與舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）針對快可立背後運作汽車竊盜犯罪的調查，是分開兩起案件。邱信福指出，由於住房業主的疏忽程度，租戶一直處在不安全的居住環境。

快可立店面上層樓的「Marathon Hotel」住房是私人擁有。整個物業由「Marathon Hotel & Apartments LLC」與「Nasir Patel」所有，他們在訴訟中皆列為被告。市府檢察官辦公室官員表示，每年都會針對不安全或不衛生條件的住宅，提出一些類似的起訴。

起訴指出，自2019年以來，由於涉嫌違反舊金山市建築、住房、電氣、機械與管道規定，該物業至少有15項違規通知，還有相關衛生法律的違規，包括過多垃圾與碎片、變質食物、鼠類糞便、地板或家具損毀與蟑螂侵擾等。

邱信福表示，房東有責任確保建築物的基本衛生與安全標準。該物業有34個住房單位與公共浴室與淋浴設施。部分居民為年長者或弱勢老年人，但目前尚不清楚有多少人入住。

房東通常不對在該物業犯下的租戶犯罪負責，但若活動正在進行並有證據證明業主知曉此事，可能將承擔責任。市府檢察官已要求法官宣布該物業為公共危害(public nuisance)，並針對起訴的違規行為發出罰款。並要求下令被告不得對該物業進行任何稅收減免，並為在整修期間無法安全居住在建築物內的租戶，提供搬遷福利。

舊金山 檢察官 汽車

上一則

AAPI社區服務志願者表彰大會 千人捧場

下一則

社群平台訪問量低 川普指責Google有意忽視

延伸閱讀

澤西凶宅列廢棄物業 房東開180萬急售

澤西凶宅列廢棄物業 房東開180萬急售
州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體

州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體
反歧視大遊行橫幅 國家歷史博物館收藏

反歧視大遊行橫幅 國家歷史博物館收藏
博徹思若被罷免 布里德面臨考驗 或影響她競選連任聲望

博徹思若被罷免 布里德面臨考驗 或影響她競選連任聲望
台灣文化節 5月7日回歸舊金山聯合廣場

台灣文化節 5月7日回歸舊金山聯合廣場

熱門新聞

Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
周文偉的行為遭同聲譴責。（警局提供）

南加槍擊案 藍、綠、紅北加華人擔心矛盾深化

2022-05-17 19:16
專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

2022-05-14 02:19
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
一名涉嫌猥褻學生的鋼琴老師，向洛斯阿圖警局自首。（洛斯阿圖警局提供）

北加聖荷西一鋼琴老師教琴時猥褻學生逮捕

2022-05-19 18:55
一場交通意外讓原本一家三口頓時陷入經濟危機，雯麗陪小孩讀中文童書。(記者熊移山/攝影)

車禍意外打破移民家庭夢 遺孀幼子需社會協助

2022-05-16 15:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認