騷擾病人、跟蹤醫師…反墮胎人士闖舊金山總院遭檢控

四名反墮胎人士今年3月闖入舊金山總醫院的婦科中心潑紅漆（左圖），還跟蹤一名婦科中心醫師，在其家門外張貼標語（右圖）。（電視新聞截圖）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）19日表示，一群反墮胎 人士日前闖入舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）婦科中心拍攝醫護人士和病人，還跟蹤、威脅一名醫師。檢方已對涉案人提出控告。

博徹思指出，事件發生在今年3月13日，四名反墮胎人士利用一名年輕女子作為障眼法，闖進舊金山總醫院內由舊金山加大負責的婦科中心。

這名年輕女子在門口告訴醫院員工需要諮詢服務，當一名護士和這名女子說話時，這四人突然闖進診所，然後開始拍攝病人和醫護人員。醫院員工表示，這些抗議人士還試圖闖進手術 室。此外，他們還對診所內的聖母瑪莉亞與嬰兒銅像潑紅漆，在銅像上貼上寫有醫師姓名的貼紙。

當天傍晚，這群人在婦科中心一名醫師家門外貼上印有二維碼的貼紙，呼籲公眾進一步了解「住在你家附近的殺人犯」。二維碼可連接到一個有這名醫師姓名和照片的網站。

博徹思表示，涉及舊金山這起案件的37歲洛杉磯居民赫利（Aaron Hurley）最近在華府地區被捕，被控跟蹤騷擾重罪，以及妨礙他人前往就醫的自由、蓄意破壞、非法侵入等多項輕罪。赫利19日對所有指控都不認罪並已被釋放，當局下令他不得接近受害醫師。

當局還對涉案女性韓迪（Lauren Handy）發出拘捕令，其餘兩名涉案婦女特納（Kristen Turner）和布科維納茲（Terrisa Bukovinac）也已獲釋。

官員表示，赫利是「進步反墮胎起義」（Progressive Anti-Abortion Uprising）組織的成員，這個組織以舉辦反墮胎集會和其他反墮胎運動為人所知。

調查人員發現，受害醫師家門口的監視攝影機拍到赫利和韓迪破壞醫師房屋和公共財產；博徹思表示，這項行為和跟蹤一樣，都屬於重罪。

博徹思在聲明中說：「舊金山檢方會無條件保護所有醫療服務提供者，以及所有行使憲法權利尋求墮胎或其他生育保健服務的婦女。任何騷擾、威脅、干預受憲法保護、勇於提供醫療服務的醫師和職員的人，都將被追究責任。」

特納和多名反墮胎人士19日下午出現在舊金山司法大廈，為出庭的赫利打氣；住舊金山的特納說：「我們上到六樓，送玫瑰給考慮墮胎的人。」她認為赫利的指控被誇大了。

特納承認，他們的確在醫院拍攝，但已把病人臉部做模糊處理；她說：「我們不會張貼他們的照片和影片，我們只是前往醫院挑戰員工，因為我們對這個議題非常積極。」