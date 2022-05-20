方李邦琴家族基金會 表彰傑出亞裔 捐贈「啟動展台」

會上獲表彰的四位傑出亞裔代表。 （記者李怡／攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，方李邦琴家族基金會日昨在舊金山 亞洲藝術博物館舉辦「謹記與重振亞裔 精神」的慶祝活動，表彰為美國社會做出傑出貢獻的亞裔人士，同時為由方氏家族捐贈的啟動展台（Fang Family Launchpad）舉辦揭幕儀式。舊金山市長布里德出席頒贈方李邦琴獎狀，並與方李邦琴一起為獲獎人士頒獎。活動也得到聯邦到地方的眾多政要、民選官員和社區代表的支持，許多人到場祝賀。

方李邦琴獲舊金山市府表彰。（記者李怡／攝影）

5月是美國亞太裔傳統文化月，疫情下掀起的仇視亞裔風潮延燒不止；為了慶祝亞裔傳統文化，提醒社區站出來維護自身權益，阻止針對亞裔的犯罪，方氏基金會舉辦此次活動，為傑出華裔 頒發貢獻獎，旨在喚起主流社會對亞裔對美國社會的貢獻和成就的認可和肯定，而啟動展台，則是為更多亞裔藝術家搭建展示作品的世界性平台。

方李邦琴18日表示，本次活動是在亞裔仇恨事件頻發的大背景下展開，希望美國主流社會可以看到並肯定亞裔從歷史到現在對美國社會的貢獻和成就。

方氏基金會在亞洲藝術博物館內捐贈的啟動展台剪綵儀式。 （記者李怡／攝影）

她說：「1990年5月，美國前總統喬治布希簽署法案，將亞太裔歷史文化周擴展為文化月，表彰和慶祝亞裔的貢獻與成就，我很榮幸當時參與其中。兩年後的1992年5月29日，白宮內舉行總統亞太裔晚宴『亞裔美國人的故事』，我很榮幸成為演講者之一，與布希總統同台講述我個人的亞裔美國人故事。」

民選官員與社區代表出席。 （記者李怡／攝影）

方李邦琴接著表示，現在亞裔美國人對這個國家的貢獻仍未得到充分認可，而且對亞裔的仇恨情緒在疫情中越來越高；希望這個表彰的活動可以繼續下去，鼓勵下一代不能忘記，作為亞裔要承擔怎樣的民族角色，美國夢應屬於所有人。

圖為慶祝活動現場。 （記者李怡／攝影）

方氏家族捐贈的啟動展台，位於亞洲藝術博物館入門展廳的兩側。方李邦琴表示，這是為了現代亞裔藝術家提供平台展示才華，希望通過這個展台可以把亞裔文化與西方文化融合交流，每個展台的展覽都會有半年到一年的展示時間。同時她也希望，政界的亞華裔官員也可以為亞裔美國人多做一些實質貢獻，而不是只為了選票與競選。

方李邦琴(左二)、布里德(中)與獲表彰的傑出亞裔代表合影。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德出席並頒獎；獲頒傑出成就與貢獻獎的四位亞裔包括：美國國家科技創新獎獲得者胡正明，PayPal執行副總裁暨首席資源官印裔Kausik Rajgopal，華裔作家及歷史學家同時也是鐵路華工後代虞容儀芳（Connie Young Yu），舊金山觀察家報前社長、美國消滅乙肝協會共同創辦人方以代。

出席當天開幕和頒獎儀式的嘉賓有：眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的代表、州財長馬世云、州平稅局主席郭嫻、蘇諾瑪（Sonoma）市長丁駿輝、佛利蒙市長高敘加等社區代表。中國駐美大使秦剛、中國駐舊金山總領館、前總統喬治布希的美中關係基金會等發來賀電。