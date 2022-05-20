開門紅… 聯防鎖死東契奇 勇士撂倒獨行俠

勇士利用包夾、聯防等方法防守東契奇。後者18中6得到20分7籃板4助攻7失誤。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 18日晚以112比87大勝達拉斯獨行俠，取得西區決賽的開門紅，大比數1比0領先。勇士本場對獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）祭出聯防，換防、包夾等多種「人海」防守手段，第三節逼出東契奇4次失誤，一度打出10比0的衝擊波，徹底擊潰對手。

勇士三分只有29中10、僅僅34.5%的命中率，但依靠流暢的傳球（比獨行俠多10次助攻）、中投和突破打爆獨行俠，且將三分很準的獨行俠命中率，控制在22.9%。全場7人三雙，柯瑞 三分9中3得到21分12籃板4助攻，單防東契奇建功的維金斯19分5籃板，湯普森15分4助攻，格林10分9籃板，魯尼10分5籃板4助攻，普爾19分，波特10分。

柯瑞比賽中持球被包夾。（記者劉先進／攝影）

湯普森得到15分4助攻。（記者劉先進／攝影）

獨行俠的東契奇技術豐富，後撤步三分、對抗上籃，到不看人傳球樣樣精通。勇士防守混合採用一二二或一四（BOX-1）聯防、換防多種策略，維金斯主防，盡量繞開擋拆者追趕。又或換防。柯瑞還會積極延誤，並很快回歸防守位置，不給三分射手空擋機會，因為獨行俠除了東契奇外，外線持球手並不多，多數都是射手。此舉將東契奇往內線趕，內線有至少兩人，防備他輕易得分。同時，聯防站位收縮防線，也降低了東契奇突破空間。

柯瑞和格林第三節利用這種策略，分別斷球發起快攻。東契奇第三節4次失誤，全場18中6得到20分7籃板4助攻7失誤。另外，格林防守對位布朗森（Jalen Brunson），後者三分命中率季後賽 僅僅32.1%，格林可以放心的協防其他球員。此前在淘汰太陽的搶七大戰中發揮出色的布朗森三分5中0，只得到14分。

進攻端，維金斯利用東契奇的防守弱點，拼命攻擊。面對東契奇時，維金斯8中5得到12分。東契奇整場防守掙扎，勇士球隊面對他時，投籃18中9入賬21分。

維金斯在攻防兩端表現優異。（記者劉先進／攝影）

維金斯表示，東契奇是很厲害的球員，會命中投籃，必須整場緊貼防，讓他投籃困難。「我覺得很年輕，整場防守不會太累。我很專注，很有動力，當你看到防守發揮作用、幫助球隊打得更好時，激勵我做得更多。」

柯瑞也稱讚說，東契奇很難防守，維金斯接受挑戰。「他正在理解什麼是勝利的籃球的細微差別，理解如何在小事上做出一致的努力，從防守中接受一對一的挑戰，在進攻端積極進取，如果他需要的話，利用運動能力衝到籃下，或自信地投三分。在我們的進攻中舒適自在。他明白，這次在季後賽方面需要贏得比賽和隨之而來的快樂。這並不是說，每晚要得30分。還可以做其他事情幫球隊獲勝，從中得到快樂。」

東契奇表示，勇士防守出色，尤其是下半場，「但我必須要做得更好。這是我的責任。作為領袖，我必須為整個團隊打得更好。」

獨行俠對決勇士前的季後賽，場均投出聯盟最多的三分次數40.3次，命中率38.5%，聯盟第三。勇士選擇收縮防線站位，還兼顧射手，透過防守者積極跑動，補防三分，格林甚至有蓋帽三分的優秀防守時刻。在勇士防守下，獨行俠本場三分狂鐵，48投11中，命中率僅22.9%。48次投籃機會，有44次是空位或大空位。這其中，格林的防守功不可沒。當他主防對手時，三分8投0中。

東契奇也稱讚說，格林是一個傑出的防守者，贏得了2016到2017年度最佳防守球員。「他組織了整個勇士隊的防守，經常說話，指揮隊友防守站位，在進攻上與他對位總是很艱難」。