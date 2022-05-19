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破天荒 州府撥1283億預算給公校

編譯組／沙加緬度18日電
加州預算案修訂後，公立學校獲得破天荒的1283億元經費。（美聯社）
加州預算案修訂後，公立學校獲得破天荒的1283億元經費。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，為了在困難的疫情中加強加州的教育系統，他們將破天荒提供1283億元資金給公立學校，將每名學生經費提高為2萬2850元。

紐森在預算案修訂後說：「這絕對是你在加州從來沒有見過的數字。這筆經費是關於教育改革，是關於徹底重新架構教育系統。」

紐森指出，這筆經費將用於一般過渡性幼稚園（transitional kindergarten）、所有學生的大學儲蓄帳戶、學校設施、青少年心理健康、教師培訓和招聘、因新冠疫情引發的其他需求等。

一直呼籲提供援助解決公立學校入學人數大量減少、學生長期曠課率飆升、教師以驚人速度流失等問題的教育領導人和教育政策專家，讚揚紐森做出資助從過渡性幼稚園一直到大學的承諾。

加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）發出聲明說：「修訂後的預算將撥出1283億元用於教育，有助解決最重要的需求，包括學生心理健康、教師招聘和留用，以及讓學生在經歷充滿挑戰的兩年後進行康復。此舉提高了學校可用在每名學生身上的經費，可解決學習差距，對為所有學生服務的人才和計畫進行投資。」

不過，加州學區委員會協會（California School Boards Association）領導人認為，紐森能做的事還有很多。

加州學區委員會協會發言人佛林特（Troy Flint）說：「州長的預算修訂案讓人欽佩，但它漏掉提供學生上下學交通服務的機會。隨著社會逐漸從疫情中復甦，學生每天準時上學變得非常重要。」

加州這筆教育預算修訂案的主要項目包括：

—80億元用於學生心理健康、專業發展、養老金和其他需求；

—21億元用於解決公立學校入學率下降問題；

—加碼21億元用於K到12年級教育；

—加碼18億元升級學校設施；

—15億元用於社區學校；

—6億1200萬元用於學校營養午餐；

—5億元用於學校輔導員和教師的住房或進修課程；

—4億零300萬元用於加速擴大日間和暑期學校；

—3億8500萬元用於STEM專業發展課程；

—6300萬元用於藝術和音樂教育。

教育 加州 紐森

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