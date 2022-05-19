北灣首起 蘇諾瑪市府為排華案道歉 華裔市長丁駿輝簽署公告

北灣蘇諾瑪市華裔市長丁駿輝正式簽署政府公告，為排華法案道歉。圖為丁駿輝和其他市議員合影。（丁駿輝供圖）

北灣蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市長丁駿輝（Jack Ding）18日晚簽署政府公告，紀念亞太裔傳統文化月，肯定亞太裔移民 的貢獻，並代表蘇諾瑪市，向不公正地對待在該市生活和工作的中國移民正式道歉。

蘇諾瑪成為北灣首個、加州 第五個（其他四個分別是舊金山、聖荷西、洛杉磯和安提亞克），為排華法案正式道歉的城市。

北灣議員 曾提出擴大版排華法案

1882年的排華法案，基於種族或國籍將對某一特群體的歧視合法化，是有史以來首部通過的類似聯邦法律。丁駿輝表示，法案允許美國暫停華人 移民，對美國本土華人影響不大。但1892年，住在聖他羅莎市（Santa Rosa，和蘇諾瑪市毗鄰，同在蘇諾瑪縣）的聯邦議員吉爾利（Thomas J. Geary）提出了臭名昭著的吉爾利法案（Geary Act），將排華法案內容擴大，要求華人外出要攜帶居住證明，在沒到華人遭遇不公平待遇，不能正常工作，企業主雇用華人也要罰款，對華人勞工影響頗大。

黑暗之中也有曙光。市民斯圖爾特（Charles V. Stuart）建立了一個以他妻子名字命名的格倫艾倫葡萄園（Glen Ellen vineyard），於1878年當選為加州第二次憲法會議的代表，他在會上發表了兩次慷慨激昂的演講，為中國移民的權利辯護，反對大會代表提出的各種歧視性條款。

丁駿輝說，雖然排華法案已經廢除，但種族歧視根深柢固，幽靈還在某些地方陰魂不散。比如，在吉爾利後代目前居住的聖他羅莎市的一些小區，即使在20到30年前，華人還不能在當地買房。置業需要屋主協會（HOA）投票表決。最近他一個華人朋友終於在當地買房。

紀念華人 公園建造中國傳統亭子

索諾瑪谷被公認為是加州葡萄酒的發源地，也是眾所周知的葡萄酒、美食、藝術和文化的首選之地。丁駿輝在公告中說，亞裔在索諾瑪縣的作用基本上沒有得到承認，特別是在農業方面。在約200名中國勞工的幫助下，Buena Vista酒廠於1857年建成，是加州第一家優質酒廠。1882年的排華法案之後，日本農民建立了成功的家庭農場，並在全州範圍內為創建成功的草莓園做出了貢獻。在全州範圍內創造了成功的草莓和其他農業技術。

市議會資料形容，上世紀的一場運動強行將所有華人趕出索諾瑪，試圖通過種種行動餓死華人。如，不雇用他們，不光顧雇用華人的商店。索諾瑪縣的華人人口在40年內減少82%，到1930年已不足200人。

北灣蘇諾瑪市華裔市長丁駿輝正式簽署政府公告，為排華法案道歉。（丁駿輝供圖）

索羅瑪市議會說，感謝當地歷史學家帕米利（Robert Parmelee）對無證華人歷史的研究。帕米利在研究論文中寫道，「如果說索諾瑪是一個英國、德國、義大利和法國移民的大熔爐，那麼對於中國居民來說，雖然在19世紀，我們的山谷中有許多華人，但有人忘了在鍋下點火。（寓意沒有承認華人的貢獻）」

公告表示，蘇諾瑪市支持北灣亞太島民聯盟，以慶祝文化賦予社區權力，並促進北灣亞美太島民社區的積極變化。支持索諾瑪姐妹城市協會-蓬萊委員會提出的「葡萄酒之鄉中國遺產項目」，通過在索諾瑪的Depot公園建造一個中國傳統亭子，來紀念華人對索諾瑪谷葡萄酒業的貢獻。

丁駿輝最後代表索羅瑪市，決定紀念中國移民的寶貴貢獻，以及所有亞太裔的特殊貢獻。他們在加州歷史上沒有記錄，也沒有被記錄下來。「我們很高興慶祝亞太裔社區為我們的城市和索諾瑪縣，帶來的多樣化和充滿活力的文化。」