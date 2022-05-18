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前格鬥冠軍涉槍擊案 申請保釋再被拒絕

記者王子涵／舊金山報導
委拉斯奎茲是兩屆終極格鬥錦標賽重量級冠軍。（推特截圖）
委拉斯奎茲是兩屆終極格鬥錦標賽重量級冠軍。（推特截圖）

前終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）冠軍委拉斯奎茲（Cain Velasquez）第二次向法官申請保釋和監督下釋放，16日上午再次被法官拒絕。這名前UFC拳王將繼續在監獄中為自己辯護，他被指控槍擊一名涉嫌猥褻其兒童親屬的男子，該男子的繼父被打中受傷。

聖他克拉拉縣高級法院法官布朗（Shelyna Brown）決定委拉斯奎茲仍不得保釋；她認為3月7日做出最初裁決以來，案件的基本狀況沒有改變。布朗此前表示，委拉斯奎茲在2月28日追趕兩名受害人並向他們開火，顯示他對公共安全有持續性的危險。

委拉斯奎茲第二次向法官申請保釋被拒。（聖荷西警方提供）
委拉斯奎茲第二次向法官申請保釋被拒。（聖荷西警方提供）

被槍傷男子本德爾（Paul Bender）通過視頻電話出席聽證會；他告訴法庭，如果委拉斯奎茲被釋放，會繼續完成之前未完成的暴行。

律師傑拉格斯（Mark Geragos）向法庭提議，以100萬元的保釋金釋放委拉斯奎茲，接受電子監控。律師表示，如果他的委託人被釋放，將搬到德克薩斯州的一個治療機構，來緩解法官和本德及其家人的安全擔憂。傑拉格斯說：「我們提出的保釋條件超過加州99.9%以上的涉及非謀殺案件，在這種情況下還沒有得到保釋，令人憤慨。」

地區副檢察官弗萊徹（Aaron French）表示，委拉斯奎茲辯護團隊的提議並不能消解法庭對於公共安全的擔憂。「如果你關注本案的事實，委拉斯奎茲在案發當天就是要在公開場合殺死受害人，他並不關心是否有其他人會被車撞，或被流彈擊中。唯一能夠改變法庭態度的只有時間的流逝，我不認為腳踝檢測器或搬到外州可以保護公眾。」

導致委拉斯奎茲開槍的原因是，他的一名年僅4歲的親戚在托兒所中被管理人哈利（Harry Goularte）猥褻及性侵犯，縣警已經在2月份開啟調查。

加州 檢測 哈利

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