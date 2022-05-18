東灣民眾舉「白人命也是命」標語引眾怒

上周末一群蒙住臉的民眾拉著寫有白人至上主義言論的橫幅，在東灣丹維爾街頭舉行示威活動。（取自推特）

在紐約州 水牛城發生白人槍殺非裔的大規模槍擊事件後，東灣丹維爾（Danville）上周末出現一個團體，拉著白人至上 主義標語橫幅在街頭示威。丹維爾市長阿納利克（Newell Arnerich）16日晚上發出聲明表示，丹維爾反對種族主義 。

這場示威活動發生在14日下午，數名戴著全面罩的人聚集在丹維爾豪華社區Blackhawk Plaza附近的Camino Tassajara Road和Crow Canyon Road。數小時前，紐約州水牛城才剛發生造成十人死亡的大規模槍擊事件。

這些示威者拉開上面噴有「白人命也是命」（White Lives Matter）和「我們不會忘記沃基夏」（We will not forget Waukesha）字句的白色床單站在街頭。沃基夏指的是去年11月威斯康辛州沃基夏發生一名非裔開車撞進一個遊行隊伍，造成六人死亡的事件。白人至上主義者試圖利用這一事件來煽動種族仇恨，但沃基夏警方表示，這起事件並非出於種族動機或恐怖主義。

康曲柯士達縣警局發言人李伊（Jimmy Lee）表示，警員得知此事後，於下午1時左右去到現場，但未發現有任何違法行為。

反種族主義團體Conscious Contra Costa在推特上傳了丹維爾的示威活動照片，並寫道：「在紐約州水牛城發生與白人至上主義、恐怖主義有關的攻擊事件後，一些無情且被深深誤導的人正在做這些事。」

Conscious Contra Costa共同創辦人班傑明（Veronica Benjamin）表示，人們必須大聲疾呼並協助確保丹維爾是一個可以安全居住的地方。Conscious Contra Costa成員計畫舉行反抗議活動。班傑明說：「丹維爾必須公開反對種族主義。」

丹維爾市長阿納利克也發出聲明譴責白人至上主義。他說：「這些應該對此事負責的人像懦夫一樣蒙住臉，躲在橫幅後面。雖然不是犯罪，但他們發出仇恨言論，明顯擺出憎恨少數族裔的姿態。這類人和團體正試圖尋求對抗和進行宣傳，我們不會寬恕他們，不會相信他們、也不會給他們想要的關注或宣傳。」