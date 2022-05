屋崙成為墮胎庇護城市 市議會審議

屋崙市議員盛桃(左一)提出的將屋崙定為「墮胎保護城市」決議案,獲得屋崙副市長卡普蘭(左二)、市議員勵琪(左三)的一致支持。(本報檔案照片,盛桃辦公室供圖)

屋崙 市議會17日下午審議決議案,如決議通過,屋崙將成為墮胎 保護城市。

聯邦最高法院日前內部消息提前曝光洩密,疑似推翻近50年保障婦女墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。1973年裁決的羅訴韋德案促成美國墮胎合法化。

屋崙市議會的決議案內容規定,屋崙為一個有墮胎選擇權的城市,同時要求州府與縣府提供墮胎基金與其他生產醫療基金。決議案同時呼籲國家領導明定保護墮胎權的聯邦法。

決議案提案人、屋崙市議員盛桃(Sheng Thao) 17日上午於市政廳前舉行的記者會中,宣布這項決議案。她說,屋崙成為保護墮胎城市是賦予民眾民主權利。盛桃強調,如果墮胎不合法,更多婦女將可能喪失寶貴性命。

決議案共同發起人包括屋崙市議會主席勵琪 (Nikki Fortunato Bas) 與屋崙副市長卡普蘭 (Rebecca Kaplan)。卡普蘭目前在競選阿拉米達縣議員職位。

盛桃表示,墮胎合法化問題對她意義重大,當她養育小孩時,她受益於計畫生育協會 (Planned Parenthood) 所提供的醫療與家庭計畫資源。屋崙市議會將投票宣布:「每個人都有權進行墮胎,無需面臨任何質詢。」市議會亦將投票要求州府與阿拉米達縣府增加墮胎與生產權相關基金。

卡普蘭說,墮胎與避孕必須合法。她指出,聖他克拉拉縣議員查維茲 (Cindy Chavez) 提出議會撥款300萬元給計畫生育協會。如果當選成為阿拉米達縣議員,她也準備於縣議會中提出類似法案。

卡普蘭進一步指出,加州居民,甚至有需求的外州居民,均可申請取得合法墮胎基金。

決議案支持聯邦眾議院 將墮胎權列為聯邦法的美國眾議院3755法案 (U.S. House Bill 3755),又稱2021年保護婦女健康法案 (The Women’s Health Protection Act of 2021)。聯邦眾議院去年9月通過該法案,但今年2月未能在參議院過關。該法案內容禁止政府限制婦女墮胎。

卡普蘭說,屋崙通過保護墮胎決議案,將能促成運用市府資源,遊說華府支持婦女墮胎權。勵琪說,健康醫療屬於基本人權,墮胎是健康醫療基本服務。她強調,民眾將繼續努力,讓種族主義、白人至上主義、父權制度與種族主義在社會上沒有存在的空間。勵琪鼓勵民眾往前進,千萬不可後退。