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160戶學生公寓變永久性住房 金山減遊民數15%目標達成

記者王子涵／舊金山報導
160戶永久支持性住房開幕。（記者王子涵／舊金山攝影）
160戶永久支持性住房開幕。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）16日與社區領袖共同慶祝米慎街1321號160戶永久支持性住房的開幕。這處曾經名為「Panoramic」的學生公寓共有40單元的家庭住房，和120單元的單人住房，將會為無家可歸人士及家庭提供庇護。同時，這也標誌著舊金山達成無庇護遊民人數減少15%、遊民總人數減少3.5%的目標。

布里德表示，投資建設永久性住房能使更多經歷無家可歸的人們離開街道，進入庇護所。要實現目標還需要很多的工作要做，但1321號的開幕「讓我們在正確的方向上繼續前進」；「事實上，加州大部分縣市的遊民人口在疫情大流行期間都是增長的，但是我們看到舊金山的遊民人數在下降。」布里德說，「這不只關乎減少城市街道上遊民的可見度，也關乎每一個遊民的生活。」

布里德表示，這不只在於減少街道遊民的可見度，也關乎遊民的生活。（記者王子涵／舊金...
布里德表示，這不只在於減少街道遊民的可見度，也關乎遊民的生活。（記者王子涵／舊金山攝影）

布里德在2020年7月推出的遊民恢復方案，是永久支持性住房項目近20年以來最大的一次擴充。截至目前，已經新增1490個單元。多家機構將共同運營這間庇護所，為這裡的居民提供社會服務。

市議員麥德誠表示，Panoramic是市長布里德遊民恢復計畫的一個成功例子，它給眾多家庭帶來希望和尊嚴。「我能夠體會到，城市領導人與社區領袖共同合作，對弱勢和高危人群產生積極的影響。」麥德誠說。

麥德誠表示，新庇護所給太多家庭帶來希望和尊嚴。（記者王子涵／舊金山攝影）
麥德誠表示，新庇護所給太多家庭帶來希望和尊嚴。（記者王子涵／舊金山攝影）

市長辦公室和遊民與支持性住房部門在2021年秋季向市議會提交購買Panoramic建築的計畫，並在10月獲市議會的通過。同年12月，州政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）也提供資金，它成為舊金山首處可為遊民家庭的兒童提供獨立房間的庇護所。

庇護所主要運營方DISH（Delivering Innovation in Supportive Housing）執行主管哈勒表示，我們很高興有機會向遊民群體提供這處漂亮、有尊嚴、稱之為「家」的空間，無家可歸的鄰居們值得擁有一個安全、有活力、高品質的永久性住房。

指南針家庭服務機構（Compass Family Services）外部事務主管巴克拉奧（Mary Kate Bacalao）表示，1321號的美麗，不單單在為200戶遊民在市中心提供一個新家，每個走出這裡手握家門鑰匙的人都明白，他們對於城市和社區很重要。

舊金山首處可為遊民家庭的兒童提供獨立房間的庇護所。（記者王子涵／舊金山攝影）
舊金山首處可為遊民家庭的兒童提供獨立房間的庇護所。（記者王子涵／舊金山攝影）

遊民 庇護 舊金山

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