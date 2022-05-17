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屋崙允房租漲6.7% 漲幅史無前例 議員提案降低

編譯組／屋崙16日電
屋崙宣布今年允許房東可調漲租金6.7%，部分議員認為太高，已提出替代方案。（美聯社）
屋崙宣布今年允許房東可調漲租金6.7%，部分議員認為太高，已提出替代方案。（美聯社）

屋崙住房監管機構宣布，從7月起租金管控公寓（rent-controlled apartments）房東可以選擇最多調漲房租6.7%，這可能是屋崙有史以來允許的最高年度租金漲幅。因此屋崙官員為防止租金過度膨脹，正考慮限制租金漲幅。

東灣租賃住房協會執行長柏恩斯（Derek Barnes）說：「誰應該負責吸收這項政策造成的影響？這是一個大問題。」

鑑於今年租金調漲幅度史無前例，屋崙市議員法夫（Carroll Fife）已提出另一項措施限制租金調漲幅度。

屋崙租金管控計畫涵蓋該市大部分1983年之前興建的數千棟公寓，根據這項計畫，房東每年7月1日以後，可以選擇根據市府公布的年度「可允許租金漲幅」調整租金。如果6.7%的年度租金漲幅獲得批准，將是去年1.9%的三倍多。

法夫本月提出另一項選擇，建議改變屋崙計算租金漲幅的公式，只依消費者物價指數的60%調整租金，或將租金漲幅限制在每年最多3%，以較低者為準。這項計畫將在5月下旬舉行的會議上進行討論，幾名市議員已表示支持。

數據顯示，屋崙約有六成居民是租房者，其中51%的居民都是低收入者。法夫表示，在阿拉米達縣，這意味著一個四口之家的家庭年收入不到7萬1400元。她說，特別讓人憂慮的是，很多不諳英語的租客仍在等待收到令人困惑的疫情租金紓困金。

法夫說：「我們不能坐視這種情況發生，並繼續認為租客可以忍受這種史無前例的『可允許租金漲幅』。」

住房租賃網站Apartment List發現，截至4月，屋崙兩房公寓的平均月租金在1800元左右，比去年同期上漲5%，但比2020年3月低9%。

在屋崙長大的非牟利機構工作者惠勒（Wheeler）認為，對租金已十分高的屋崙來說，租金調整近7%是不公平的。惠勒說：「對租客而言，高通膨意味著所有東西的價格都變高，對我和我的房東造成的影響非常不平衡。」

租金 屋崙 房東

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