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灣區遊民激增 康縣升35%最驚人 金山和蘇諾瑪縣略降

編譯組／灣區16日電
灣區多縣公布最新遊民人口統計數字，以康曲柯士達縣35%的增幅最大。（美聯社）
灣區多縣公布最新遊民人口統計數字，以康曲柯士達縣35%的增幅最大。（美聯社）

16日公布的最新數據顯示，灣區多縣遊民人口激增，其中以康曲柯士達縣和阿拉米達縣增幅最大，但舊金山和蘇諾瑪縣略降。新遊民人口數據來自今年稍早為期一天的的調查統計，反映出灣區各縣處理遊民危機的結果參差不齊。

灣區阿拉米達、康曲柯士達、馬連、舊金山、聖他克拉拉和蘇諾瑪等6縣16日公布新遊民人口統計數字。數據指出，與三年前相比，這6縣遊民人口整體增加8%，總數從3萬2043人增加到3萬4636人，一個顯著的趨勢是遊民人口分布的地區不斷擴大。

六縣之中增幅最大的是康曲柯士達縣的35%，從2295人增加到3093人。其次是阿拉米達縣的22%，從8022人增加到9747人，屬於阿拉米達縣的佛利蒙增幅甚至高達69%，屋崙增加24%。馬連縣增加8.4%，從1034人增加到1121人。聖他克拉拉縣增加3%，從9706人增加到1萬零28人，其中6739人在聖荷西，但露宿街頭的人數下降3%。

灣區遊民人口減少的是舊金山和蘇諾瑪兩縣。舊金山今年統計到的遊民人口比三年前少3.5%，從8035人減少到7754人，蘇諾瑪縣減少2%，從2951人減少到2893人。

官員和可負擔住房維權團體認為，這些數據顯示灣區遊民人口避免出現災難式成長。他們表示，如果不對短期和長期住房進行更大規模的投資，遊民問題可能變得更糟。不過，有人表示，統計數據並不能反映出日常的現實，包括不斷增加的死亡人數。

灣區住房維權團體All Home執行長馬斯（Tomiquia Moss）說：「地方政府和非牟利組織在疫情期間努力處理遊民問題，或多或少堅守了防線。但是，我們現在需要反守為攻，結束街頭的苦難。」

住房維權人士表示，這場危機醞釀了數十年，在社區與地方政客阻止新住房建案和高建築成本的影響下，加州現在短缺240萬個可負擔住房單位。住房短缺還導致租金和房價飆漲成天價，除了高收入者，其他居民想擁有住處愈來愈難。

納巴、聖馬刁和蘇拉諾三縣預計未來幾周內也會公布新遊民人口數據。

遊民 灣區 舊金山

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