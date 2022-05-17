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加州實驗新計畫 透過Medi-Cal為最脆弱患者找住房

編譯組／灣區16日電
加州推出實驗計畫，期望透過Medi-Cal為居民尋找住房。圖為加州無家可歸營地。(美聯社)
加州推出實驗計畫，期望透過Medi-Cal為居民尋找住房。圖為加州無家可歸營地。(美聯社)

加州今年目標為緩解嚴重無家可歸危機的實驗新計畫「CalAIM」，是首次將全州範圍內的醫療保健與住房結合起來，重新構想醫療保險。加州居民可從健保計畫獲得住房援助。

新計畫內容包括部分高風險與低收入的加州健保Medi-Cal用戶，可將他們的保險計畫用於就診與住院之外的其他用途，獲得協助尋找可負擔或補助的住房、用於住房押金的現金、協助防止被驅逐與更多其他住房協助。

支持人士表示，這項新計畫確認多年來醫生與社會工作者看到的狀況，就是若人們流落街頭或面臨失去家園的風險，讓他們保持健康相當困難。舊金山加大醫學系教授暨「弱勢群體中心」(UCSF Center for Vulnerable Populations)主任庫許爾(Dr. Margot Kushel)指出：「沒有比住房更強大的藥物。」他表示，醫療保健系統耗費無窮盡的金錢並取得糟糕的結果，因為無法獲得住房。

這項計畫目標為白卡(Medi-Cal)持有人，此為加州版本的聯邦醫療補助系統，為低收入美國人提供健康保險，系統在灣區可能特別強大，因為當地有超過3萬人缺乏住房，其中許多人患有疾病。在阿拉米達與聖他克拉拉縣，約有四分之一無住房民眾報告患有慢性健康問題。

不過，CalAIM範圍有限，僅適用於Medi-Cal最脆弱患者，包括無家可歸、離開監獄、患有嚴重精神疾病或經常進出醫院急診室、精神病房與其他機構者，期望提供這群陷入困境者相關住房協助。儘管CalAIM可協助計畫參與者找到住房，並提供有限現金以支付押金，以及第一個月與最後一個月的租金，但聯邦法律禁止該計畫持續支付租金。

CalAIM的保險計畫可為患者提供14項新福利，包括住房服務與保健食品，協助去除家中黴菌與其他氣喘誘因等。計畫預估在未來兩年內每年花費約15億元。州長紐森表達支持這項實驗性計畫，作為他減少無家可歸情況的關鍵部分之一。

但目前尚未知CalAIM計畫可容納多少人。阿拉米達縣「Whole Person Care」試點計畫是CalAIM計畫的前身，自2016-2021年實施，提供約3萬人服務，其中三分之二為無家可歸人士，其中，有69%獲得緊急避難所床位與臨時旅館房間，只有36%最終獲得永久住房。聖縣Medi-Cal保險計畫執行一個名為「Health Homes」類似試點計畫，2019-2021年期間，共有211名無家可歸者參與計畫，其中54人獲得住房協助並隨後獲得安置。

醫療保險 加州 低收入

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