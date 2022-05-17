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加州大麻減稅 擬停徵種植稅

編譯組／美聯社電
加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植者。（美聯社）
加州大麻2018年合法化，然合法業者苦不堪言，希望政府大幅減少稅收。圖為大麻種植者。（美聯社）

加州州長紐森擬議，對加州陷入困境的合法大麻產業暫時減稅；但業者表示，「這遠不足以重振目前困頓的大麻經濟。」

紐森向州議會提出，從7月開始的預算年度計畫中，建議取消每磅約161元的種植稅；但為彌補這些損失的資金，加州將在三年後，向零售大麻業者徵收的貨物稅，從目前15%提高到19%。

不過貨物消費稅大幅上揚可能會提早出現；如果加州沒有獲得足夠的大麻稅資金，每年約6億7000萬元，用於支持教育、執法和其他計畫，貨物消費稅將可能在2024年1月提高，以彌補此一缺口，儘管不一定會達到19%。該州正提供一筆1億5000萬元一次性資金，幫助支持這些費用。

加州2018年宣布加州娛樂性大麻合法化生效，然而這項產業長期以來一直承受沉重的稅捐負擔，在某些地區稅收甚至達50%。合法大麻業者受到昂貴的監管，與發展迅速的非法大麻市場競爭更是苦不堪言。行業分析師稱，非法大麻市場規模，至少是合法市場的兩倍。

與此同時，大麻業者種植過盛，導致批發價格下跌，也讓一些大麻種植業者無利可圖。

行業領袖去年12月告訴紐森，合法大麻業者可能在加州瀕臨崩潰，需立即減稅，迅速擴大零售店才能生存。

事實上，正尋求連任的紐森，受到財務困境企業希望大幅減稅的壓力，但受益於這些稅收的青年和相關組織，卻不希望看到資金枯竭。

紐森其他相關計畫，還包括向社區提供約2000萬元贈款、加快零售店許可。雖然大麻產業在加州是合法的，但許多社區禁止或沒有替市場營運設立地方許可計畫。業者稱，目前大麻零售商不到1000家，低於預估的8000家。

加州大麻管控局（Department of Cannabis Control）主任艾利奧特（Nicole Elliott）說，「總體而言，州長提議將大大簡化稅收合規性，減輕合法業者整體稅收負擔，有助穩定合法市場。」

一些業主對紐森計畫表示失望；他們一直尋求取消種植稅，也希望零售業貨物稅從15%降至5%。

大麻產業有一系列的稅，也可在地方一級徵稅；目前州稅包括花蕾、葉子和植物的種植稅、15%零售消費稅和銷售稅等。加州大麻產業協會羅賓森（Lindsay Robinson）認為該計畫是第一步，但在打擊非法產業上仍做的不夠。

大麻合法化 加州 紐森

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