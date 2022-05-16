競選加州主計長…饒影凡：以自身經歷 鼓勵更多華裔參政

宣布競選加州主計長的南加蒙特利公園市華裔市長饒影凡(前排紅衣)15日在東灣佛利蒙舉行競選活動，不少華人到場支持。（何華斌供圖）

宣布競選加州 主計長的南加蒙特利公園 市（Monterey Park）華裔 市長饒影凡（Yvonne Yiu），15日在佛利蒙舉行競選活動，不少華人到場支持。饒影凡說，希望利用自己不斷奮鬥、實現美國夢的打拚經歷，鼓勵更多華裔年輕人參與政治、參加競選，在民選官員職位上走得更高更遠。

饒影凡的競選口號是「移動資金，強化經濟」（Move Money, Empower Economy），希望將科技融入經濟，利用科技手段推動經濟發展，促進疫後恢復，並普及理財知識，緩解嚴重貧富分化。

饒影凡在活動上講述了自己的人生經歷。她在香港出生，15歲時，最疼愛她的父親去世。後來隨母親移民來美，經歷曲折的語言關和專業知識學習，才進入金融行業，到美林證券工作。可惜，2008年，次貸危機襲來。她被解雇。「那時情緒低落，回到家沒事做，感覺這麼多年努力白費了。」

堅強的饒影凡並未退縮，收拾心情，決定自己開設券商公司。沒想到，萬事開頭難，頭五年內花光上百萬的積蓄。但她並不氣餒，一直堅持下去，生意慢慢有起色，之前拒絕她的客戶逐漸回歸。「五是個很神奇的數字。據說生意能熬過五年以上，機會還在，就能賺到錢。」

開設公司共10年，饒影凡實現財務自由後選擇退休，又競選蒙特利公園市議員。那時，她走訪了近6000戶居民，背書的人不多。但經過努力，還是有其他朋友支持，她成功當選。並在2021年輪值任市長。

這次競選州主計長，饒影凡面臨頗多挑戰。很多人不認識她，參加過民主黨各城市大大小小近100個會議，也沒人背書。但她咬牙堅持住，目前籌款600萬，是所有候選人中籌款最多的，成為角逐主計長的一股強勁力量。「老天關了門，還會開一扇窗。機會總是給有準備的人，要靠努力去贏得選舉的勝利。」

當天活動，由4個年輕華裔Michelle Tam、Elissa Chan、Grace Wei 和Wu Jia主持，最大的25歲，最小的讀10年級。這讓饒影凡非常欣慰和感動。她也一直強調，希望利用自己實現美國夢的經歷，鼓勵第一代移民、女性或年輕華裔等不同背景的人，參與公共政治，「很多年輕人條件都合格，能參與競選和公共事務。我希望用自己的經歷，鼓勵未來的棟梁，激發參與政治的興趣，未來願意站出來競選。華裔多一點聲音，早一點出發，未來走得更遠更高。」

美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）表示，對於很多華裔來說，未來夢想做個工程師，希望過好自己的舒服日子。饒影凡在金融界頗為成功，又走出來競選，服務社區，並非為了錢，這樣的人非常難得，「有專業背景，有從政經驗，還願意服務社區，她特別適合主計長這一職位。我比較了其他候選人，都沒有類似饒影凡的專業金融和財務知識。」

前加州眾議員朱感生、都布林市議員胡欣，前新海芬聯合學區（New Haven USD）委員王耀明（Jeff Wang）出席活動。