公衛限制、疫苗普及 灣區染疫死亡率全美最低

媒體分析，灣區低死亡率得益良好健康水平和疫苗普及率。(Getty Images)

如果美國有灣區 死於COVID-19的死亡率，那麼到目前為止將為35萬人死亡，而不是100萬人。也就是說65萬死於疫情的美國人應該還活著。灣區如何避免最嚴重的病毒肆虐？雖然好運和良好健康發揮了作用，但新的分析比以往任何時候都更清楚地表明，公共衛生限制和疫苗 普及率所起到的效果。

甚至在疫苗普及之前，灣區的居家令、戴口罩和保持社交距離就幫助達到了全國最低死亡率。 到了疫情嚴重時候，本已很低的感染死亡率驟降到美國其他地方幾乎看不到的水平。

「這不完全是因為人們的行為，但確實主要是因為行為」，舊金山加大醫學院長瓦賀特( Bob Wachter)說。 「總體而言，在灣區和加州 ，政策制定者非常認真地對待疫情，並採取負責任的行動。同時人們也願傾聽」。

如果全美能有灣區一樣的新冠死亡率，目前可以少死65萬人。(美聯社)

灣區媒體分析了兩年多的州和地區疫情死亡率和疫苗接種率，以及人口普查、健康和流動性數據，以探索灣區和加州以及為何在大流行中表現有所不同。

根據統計數據， 灣區的死亡率是美國最低的：灣區最大五個縣都位列美國人口超過50萬的縣中死亡率最低的10個縣之列，其中舊金山和聖馬刁是最低的。

截至5月7日的最新數據，康曲柯士達縣排名第五，阿拉米達縣排名第九，聖克拉拉縣排名第十。加州的數據也比較好。金州的死亡率在全國排名第12位，並且比其最接近的三個大州，德州、佛羅里達州和紐約州排名更高。如果美國能保持加州的死亡率，將會多存活24萬1000人。雖然不到灣區差距的一半，但意義重大。

灣區克服了固有劣勢，並利用個自然優勢。作為與病毒發源地亞洲關係密切的國際旅遊樞紐，灣區在不利條件下開始了大流行。灣區人口相對年齡也不利。但是，如果要尋找一個灣區能夠承受大流行的因素，首先應是健康水平，尤其是低肥胖率。

沒有任何其他地區或州對疫苗的力量提出比加州更令人信服的論據。甚至在疫苗被廣泛使用之前，加州的死亡率就一直低於全國平均水平。但自2021年5月以來，加州死亡率像灣區一樣已經暴跌，不到以前的一半。相比之下，佛羅里達州在接種疫苗後死亡率有所上升。

想要解釋其中的區別？灣區最大的五個縣的疫苗接種率接近82%，加州為72%，佛羅里達州剛剛超過67%。總體而言，美國有17個州的疫苗接種率低於60%，自2021年5月以來，除一個州外，所有州的死亡率均高於平均水平。

這些比較並不意味著灣區在抵禦COVID-19方面的成功很簡單，甚至可以在其他地方複制。灣區也不應該對自己的成就過於熱情。即使在死亡率相對較低的加州，自大流行開始以來總死亡人數現已超過9萬人。

COVID-19死亡人數平均每年約為40萬人，遠遠超過美國每年約9萬2000起藥物過量致死、4萬5000起槍擊死亡和 4萬1000起致命車禍的死亡人數。新冠病毒連續第二年成為美國第三大死因，僅次於心臟病和癌症。但沒有一種傳染病會造成如此嚴重的後果。

疫情死亡人數也超過了過去在所有美國參加戰爭中死亡美軍總和的65萬6505人。