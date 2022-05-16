國民黨主席朱立倫訪美 首站舊金山行程安排發布
中國國民黨駐美國總支部14日在舊金山國父紀念館召開國民黨主席朱立倫訪問舊金山行程說明記者會。由國民黨駐美代表處副代表，國際事務部副主任黃裕鈞、國民黨海外部以及總支部常委代表發布。
世界日報副社長楊大德於當日拜會國父紀念館，表達世界日報一直以來秉持正派辦報，為讀者負責，媒體應獨立客觀，不受任何力量影響的辦報理念。他受到館長陳夏儀、國民黨海外部副主任鍾維君、總支部常委于愛珍等接待並贈與圖書，表達對世界日報正派辦報，客觀報導時事民聲的感謝。
朱立倫於訂6月1日啟程訪美12天，將於6月2日早上6時到達首站舊金山。他在美將由國民黨副主席夏立言、政策會副執行長兼組發會海外部主任陳以信、國際事務部主任兼駐美代表處代表黃介正、國際事務部副主任兼駐美代表處黃裕鈞副代表陪同。
黃裕鈞表示，朱立倫此行除為國民黨駐美代表處揭牌外，還將會見很多新老朋友，加強美台溝通，加強更多聯繫。他將與美國印太事務重要官員、國安團隊、國會及智庫學者會面。
朱立倫訪華府期間，預計拜會白宮、國務院官員、國會議員、僑界。黃裕鈞指出，朱立倫訪美之行，原則上會走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山等地，也盼能先與美國官員、議員的幕僚會面討論細節。至於朱立倫拜會美方官員層級還在安排中，但會以2015年訪美行為基礎。
鍾維君公布朱立倫在舊金山的行程安排。他表示，朱立倫到達舊金山之後，會先到達國父紀念館向國父銅像獻花、參觀國父紀念館與黨內委員聚會訓勉、聽取黨務簡報。之後會拜會五洲洪門致公總堂、合勝總堂、美洲秉公總堂，並於當晚舉行僑宴。
2015年朱立倫訪美也是由黃裕鈞陪同。這次朱立倫訪美行結束後，黃裕鈞會留在華府，持續加強與美方溝通。
朱立倫2015年以國民黨主席和總統候選人身分訪美時，曾拜會當時副國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）等多位官員。布林肯現為國務卿，康達為國務院亞太助卿。
中國國民黨駐美國總支部常委趙炳賢、楊崑山、前書記長陳伯豪、國父紀念館館長陳夏儀、舊金山分部常委毛小苓等代表出席記者會。
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