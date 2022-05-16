國民黨主席朱立倫訪美 首站舊金山行程安排發布

世界日報副社長楊大德(左六)拜會舊金山國父紀念館，受到館長陳夏儀(左五)、國民黨海外部副主任鍾維君（右三）與總支部常委於愛珍（右五）等接待，並表達對世界日報正派辦報，客觀報導時事民聲的感謝。 左四為國民黨國際事務部副主任黃裕鈞（記者李怡╱攝影）

中國國民黨 駐美國總支部14日在舊金山 國父紀念館召開國民黨主席朱立倫訪問舊金山行程說明記者會。由國民黨駐美代表處副代表，國際事務部副主任黃裕鈞、國民黨海外部以及總支部常委代表發布。

世界日報副社長楊大德於當日拜會國父紀念館，表達世界日報一直以來秉持正派辦報，為讀者負責，媒體應獨立客觀，不受任何力量影響的辦報理念。他受到館長陳夏儀、國民黨海外部副主任鍾維君、總支部常委于愛珍等接待並贈與圖書，表達對世界日報正派辦報，客觀報導時事民聲的感謝。

朱立倫於訂6月1日啟程訪美12天，將於6月2日早上6時到達首站舊金山。他在美將由國民黨副主席夏立言、政策會副執行長兼組發會海外部主任陳以信、國際事務部主任兼駐美代表處代表黃介正、國際事務部副主任兼駐美代表處黃裕鈞副代表陪同。

黃裕鈞表示，朱立倫此行除為國民黨駐美代表處揭牌外，還將會見很多新老朋友，加強美台溝通，加強更多聯繫。他將與美國印太事務重要官員、國安團隊、國會及智庫學者會面。

朱立倫訪華府 期間，預計拜會白宮、國務院官員、國會議員、僑界。黃裕鈞指出，朱立倫訪美之行，原則上會走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山等地，也盼能先與美國官員、議員的幕僚會面討論細節。至於朱立倫拜會美方官員層級還在安排中，但會以2015年訪美行為基礎。

鍾維君公布朱立倫在舊金山的行程安排。他表示，朱立倫到達舊金山之後，會先到達國父紀念館向國父銅像獻花、參觀國父紀念館與黨內委員聚會訓勉、聽取黨務簡報。之後會拜會五洲洪門致公總堂、合勝總堂、美洲秉公總堂，並於當晚舉行僑宴。

2015年朱立倫訪美也是由黃裕鈞陪同。這次朱立倫訪美行結束後，黃裕鈞會留在華府，持續加強與美方溝通。

朱立倫2015年以國民黨主席和總統候選人身分訪美時，曾拜會當時副國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）等多位官員。布林肯現為國務卿，康達為國務院亞太助卿。

中國國民黨駐美國總支部常委趙炳賢、楊崑山、前書記長陳伯豪、國父紀念館館長陳夏儀、舊金山分部常委毛小苓等代表出席記者會。