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高犯罪率+通膨 加州共和黨盼扳倒民主黨

編譯組／美聯社電
陳仁宜或許有機會出任加州主計長，他是今年加州共和黨在州級選舉中唯一的希望。（美聯社）
陳仁宜或許有機會出任加州主計長，他是今年加州共和黨在州級選舉中唯一的希望。（美聯社）

加州民主黨基本盤遠超出共和黨選民，自2006年來共和黨就沒贏過州級普選，2022年的選戰也不例外，州長與聯邦參議員上共和黨都提不出夠分量的候選人。不過，共和黨策士仍然認為，在犯罪率飆高、遊民問題嚴重，通貨膨脹惡化等經濟議題的發酵下，共和黨仍然有機會一搏，挑戰加州民主黨全面把持府會超級多數的局面。

正當6月7日初選的郵遞選票開始寄發時，卻發生了可能影響大局的全國事件：聯邦大法官可能推翻墮胎權先例。這對其他各州陷入苦戰的民主黨人來說，不啻為一劑強心針，但對加州來說，影響卻不太明顯。除了州長紐森計畫把加州打造成全美人工流產庇護所之外，其他層級的選戰能借力發揮的地方不多，唯一的差別在於，加州的親民主黨選民，否會為了捍衛墮胎權而願意投票。

以美國歷年期中選舉而言，拿下白宮的黨，多半會失去國會優勢，共和黨籍聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）也聲稱會拿下議長寶座。但在加州，情勢不見得對共和黨有利，畢竟民主黨選票壓倒性地多，而去年罷免紐森的投票，再度凸顯共和黨在加州，根本推不出上得了檯面的候選人困境。連政治學者Jack Pitney都說，加州州長選舉，沒有像樣的兩黨對決。

除了州長之外，加州近期的幾場投票，也看不到共和黨像樣的競爭者，一是舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的罷免投票，二是洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）的罷免投票。另外，洛杉磯市也將選出新任市長，但領先的還是民主黨的貝斯（Karen Bass），與忽左忽右的卡魯索（Rick Caruso）。

共和黨唯二的希望在於，加州檢察長之爭，原本是共和黨但已轉為無黨籍的沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert），有機會打敗州長任命的邦塔（Rob Bonta），以及加州主計長之爭，可能由華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）出線。另外，國會席次部分Mike Garcia有機會一搏，朴銀珠（Michelle Steel）也可能連任，不過還要視聯邦大法官裁決的後續效應而定。

加州現任檢察長邦塔面臨強力挑戰。（美聯社）
加州現任檢察長邦塔面臨強力挑戰。（美聯社）
2022年初選的郵遞選票已經展開。（美聯社）
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