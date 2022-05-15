巴洛阿圖民宅破窗竊案 未得手就被發現

巴洛阿圖市居民的住家，清晨遭一女子企圖入室偷盜。（美聯社）

巴洛阿圖警方周五（5月13日）清晨逮捕了一名女子，該女子涉嫌打破一戶人家的玻璃門板，並試圖進入房內，幸好被住戶當場發現。

周五早上6時11分左右，巴洛阿圖警方接到一起住宅盜竊報案。事件發生在Alma街100號街區附近，警方接報後立即趕到現場。

該居民是一名四十多歲的男子，當時他正和家人在家，突然聽到玻璃破碎聲。他前去探查之際，驚見嫌疑人正將手伸進來正試圖打開門鎖。這名男子即與嫌疑人對峙，後者隨後跑步逃離。

官員們說，嫌疑人沿Alma街向南逃竄，受害人隨後報警。

警察 在Forest大道200號街區附近找到了嫌疑人並將其拘留，過程中沒有發生衝突。警方並從嫌犯身上起出冰毒和其他毒品 用具。

經查，嫌疑人是來自巴洛阿圖48歲的瓜多羅斯（Kathleen Cuadros），她因住宅入室盜竊（重罪）、破壞行為（因打破受害者的門而造成的輕罪）、持有麻醉品（輕罪）和持有毒品用具（輕罪），被收監到聖他克拉拉縣主監獄 。

若有任何有關於該嫌犯的信息，請聯繫650-329-2413，或發送電子郵件至[email protected] ，提供線索。