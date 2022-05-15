亞裔女遇搶 因身上只有50元遭毆 連鼻梁也被打斷

Emily Chhun被嫌犯搶劫毆打，滿臉是血。 （電視新聞截圖）

亞裔 女子楚恩（音譯，Emily Chhun）稱，她在聖利安住一家Safeway超市外遭到暴力搶劫，全身被毆打成傷，連鼻梁也被打斷了，到現在仍處於恐懼之中。

楚恩表示，事件發生在周三（5月11日）晚上於Washington大道停車場，當時她剛買完零食，正走向她的車。她說，就在她上車的時候，噩夢開始了。一個人突然出現並毆打她，然後搶走她的包。

「當時我已經關上了車門，沒有注意到我身後有人。」她的包從副駕駛座上被搶走，裡面有她的錢包、現金、信用卡 和車鑰匙。「我腦中一片空白，不知道該做什麼，因為他有槍，」楚恩說。「然後我意識到，喔，我被搶了。後來我就求他，『請不要傷害我，你想要什麼就拿走。請不要殺我。』」

但是，噩夢還未結束。「當他打開我的錢包，看到只有50美元現金時，又開始用手槍毆打我。」除了身上傷痕累累，她的鼻梁也被打斷了。

楚恩說，施暴男子離開後，一名Safeway的員工跑出來看她是否有事，並撥打了911。隨後楚恩被送往一家醫院。

事發數天後，楚恩說她仍感到恐懼，希望能回到柬埔寨的家人身邊。「我仍然處於震驚之中，」她哭著說。「我現在真的很害怕。大家一定要記得無論何時都要鎖好車，因為你不知道什麽時候會有人來到你身後搶劫你。」

聖利安住警方正在對此事進行調查。