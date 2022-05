支持台灣加入WHA 僑團金山大遊行

舊金山灣區台胞支持台灣加入WHA。(蘇上傑供圖)

由支持台灣加入世界衛生大會(WHA )─舊金山 大遊行活動籌備大會主辦、舊金山灣區及沙加緬度十餘個僑團協辦的大遊行,5月14日下午1時至3時在舊金山市政府前廣場舉行,共有120人參加。李漢文僑務委員擔任活動召集人,包括中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長、朱永昌副處長、金山灣區僑教中心莊雅淑主任、金山僑教中心蘇上傑主任、魏德珍僑務委員、陳俊明僑務委員等政府官員與貴賓出席,為台灣參與世界衛生大會及組織發聲。

參加活動的僑胞在金山華埠梁館白鶴舞獅隊的帶領下,手持「WHA for Taiwan」、「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」、「Taiwan go go go」等標語及中華民國國旗,在舊金山市政府前廣場繞行,獲得許多人的關注。

主辦單位表示,2022年第75屆世界衛生大會將於5月22日至5月28日在日內瓦舉行,因中國政府打壓,台灣從2017年至今,已連續六年未收到邀請,每位地球村公民都應享有平等與高質量的健康照護,而台灣更有能力幫忙國際社會,但卻被排擠在外。

台灣多年來參與國際組織決心不變,2009年WHA曾將台灣納入以觀察員身分參加,一直受邀參加防疫 等醫療會議,但是卻在2017年受中國打壓而無法再出席。經過2020以來的新冠疫情肆虐,「病毒無國界」,如今全球已經有5億人感染致病,600多萬人死亡。

主辦單位表示,台灣跟中國大陸緊鄰,在疫情大爆發之際,卻無法得到WHA最新資訊,還需靠盟友美國多方提供。這兩年以來,台灣的「民主防疫」模式,國際讚譽有加;與中國高壓防疫政治成為強烈對比。世界的病毒百萬種,沒有一個國家可以獨自面對病毒的侵入,而台灣的防疫模式和經驗得以分享國際,以及防疫物資分送國際友邦,都證明「Taiwan Cares」、「Taiwan Can Help」的貢獻,深獲國際好評。基於以上理由,台灣更應納入成為WHA的一員。