慶亞太裔文化月 青少年舞獅大賽華埠開跑

華埠舞獅攝影大賽熱鬧開賽。（記者李怡/攝影）

為慶祝亞太裔傳統文化月，舊金山華埠 社區首屆青少年舞獅大賽暨舞獅專題攝影 大獎賽，13日下午在都板街盛大舉辦，活動由LionDanceMe主辦，駐美中華總會館等華埠社區牽頭支持。加州主計長候選人饒影凡（Yvonne Yiu）冠名贊助。表演吸引眾多到訪華埠的遊客駐足觀看。本次舞獅大獎賽及攝影賽，旨在傳承中華龍獅文化、發揮攝影藝術力量、吸引遊客華埠觀光購物、支持經濟復甦，主辦單位也呼籲社區民眾以實際行動支持華埠復甦。

由舞獅組織「LionDanceMe」主辦的首屆舊金山青少年舞獅大賽，有六所高中派隊參與。這六所高中包括喬治華盛頓高中、伽利略高中、巴爾博亞高中、洛威爾高中、林肯高中以及城市藝術與科技高中。

LionDanceMe負責人劉世民表示，本次比賽的目標是為展示社區團結、團隊合作和舞蹈技藝。舞獅公開賽參賽隊伍的表演視頻將在賽後上傳至LionDanceMe的社交媒體，包括臉書、YouTube頻道和Instagram，供觀眾在線上投票。之後，會於下周六（21日）同一時間地點舉行頒獎儀式，獲勝學校將為該校全部師生贏得3500至5500個叉燒包。劉世民指出，為支持疫情 期間備受打擊的小商業，這些叉燒包將向華埠商家購買。他感謝贊助商出資1萬元提供支持。

慶祝亞太裔歷史文化月，華埠舉辦舞獅攝影大賽。（記者李怡/攝影）

中華總會館中文書記李殿邦表示，非常感謝舞獅隊對宣傳華埠和中華文化做出的貢獻，這不只是舞獅比賽，這是精神和文化的傳承，以及學習如何團隊合作，期許參加的學生們在比賽中互相學習。

參加攝影大賽的攝影師代表李敏雄表示，現在新冠疫情逐步好轉，希望遊客可以更多地來到華埠。大家要做的就是匯聚在一起，吸引遊客到訪華埠，助力華埠小商業的複蘇。舞獅攝影大獎賽的獎金，頭獎1000元、二獎500元、三獎300元、優秀獎5名，各100元。參加攝影比賽的作品提交，截止日期是5月16日晚上11：59。參賽作品每人限上傳5張，郵箱：[email protected]。