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沙加緬度縣、宇洛縣疫情反彈 公衛官員籲戴口罩

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度縣和宇洛縣近期新冠疫情又開始升溫，回到「高傳播率」的階段。（本報資料照片）
沙加緬度縣和宇洛縣近期新冠疫情又開始升溫，回到「高傳播率」的階段。（本報資料照片）

沙加緬度縣和宇洛縣衛生官員表示，近期兩縣的新冠疫情又開始升溫，回到「高傳播率」的階段，呼籲民眾恢復戴口罩的習慣，並施打疫苗加強劑。根據統計，全灣區有好幾個縣都開始回到疫情「高傳播率」的狀態，沙加緬度縣目前每十萬人有104人確診、宇洛縣每十萬人有141人確診。 

當地衛生官員西森（Dr. Aimee Sisson）本月11日聲明指出，現在正處於社區傳播高傳播率的狀態，確診的病例數量還會再增加，透過廢水檢測到的病毒含量也持續增加，強烈建議民眾在室內戴口罩並接種疫苗。 

截至本月10日為止，中谷地區的艾爾度拉多縣（El Dorado County）及普萊賽縣（Placer County）每十萬人有80人確診，全加州平均數量則是每十萬人有16人確診，全州陽性率從 1.2% 上升到 4.1%。 

當地衛生官員表示，疫情又開始升溫，主要是因為Omicron 的兩個子變體BA.2和BA.2.12.1病毒太活躍。根據戴維斯加大分析，這兩個新子變體更具傳染性，目前戴維斯加大校園內確診人數為181人，其中有63人就是中了Omicron 兩個子變體BA.2或BA.2.12.1病毒，這兩個新子變體占戴維斯加大確診病例的35%。 

西森表示，目前研究出BA.2.12.1的傳染性被認為比BA.2再高出25%，而BA.2的傳染性又比最初的Omicron變體BA.1高出30%至40%，BA.2.12.1成為至今為止，在美國最具傳染性的新冠病毒株。 

西森呼籲，疫情又回到「高傳播率」的階段，民眾要恢復高警戒狀態，應恢復戴口罩的習慣，並施打疫苗加強劑，持續做好防疫措施，避免病毒持續傳播。

疫情 口罩 疫苗

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