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史無前例 加州喜見975億預算盈餘

編譯組／美聯社沙加緬度13日電
加州州長紐森13日宣布加州預算盈餘提高到975億元，計畫退稅給居民。（美聯社）
加州州長紐森13日宣布加州預算盈餘提高到975億元，計畫退稅給居民。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）13日宣布，加州年度總預算金額高達3000億元，其中包括前所未有的近1000億元盈餘，可保護加州不受中期選舉可能危害墮胎權、槍枝安全法和隱私法的影響。

身為美國人口最多州的州長，也是民主黨未來可能的總統候選人，紐森利用預算報告展現他的進步派成績單，同時攻擊保守州的競爭對手。紐森強調會在醫療健保、教育、托兒、環保方面增加預算，還承諾提供1億2500萬元援助金，協助所有婦女在加州墮胎。

鑑於聯邦最高法院準備在下個月推翻保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），紐森指出，與可能進一步限制或取締墮胎的德州、佛羅里德州和亞歷桑納州相比，加州的新冠死亡率顯然較低。紐森說：「他們支持生命（pro-life）？別開玩笑了，他們不配被稱為支持生命。」

紐森是美國第一個頒布新冠居家避疫令（stay-home order）的州長，許多人認為他在整個疫情期間拯救了人們的生命；但批評者說他做得太過火，加劇經濟的損失。

加州史無前例的975億元預算盈餘，是透過稅收大增獲得，金額甚至高過美國其他州一州的總預算金額；不過，在加州議會沒有足夠影響力的共和黨議員卻認為，加州的高稅率降低了生活品質。

加州華裔共和黨眾議員，也是眾議會預算委員會副主席方文思（Vince Fong）說：「他沒有提出任何永久性稅收減免計畫，來因應受到他實施的政策所加劇的可負擔危機。州長可能不想承認這一點，但加州正處於危機之中，他的預算計畫沒有永續性。」

紐森不諱言，激增的稅收「顯示出一些人在這個經濟體中的努力成果」，同時也反映出「財富和成功集中在少數人手中」。

美聯社指出，加州大約一半的稅收來自收入最高的1%人口，這些人在疫情期間獲利豐厚，但這個系統讓加州更容易受到經濟繁榮和蕭條的影響。

紐森的預算案建議保留371億元儲備金，然後將其他盈餘用在非經常性支出項目上。預算案金額最大的一筆提案是，以退稅和提供租金、水電費、健康保險費援助等方式，退還181億元稅金給納稅人。

加州 預算 紐森

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