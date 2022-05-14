聖荷西3歲女遭驅魔死 母、舅、外祖父被捕

聖荷西驅魔致死案死者另兩名至親被逮捕。（電視新聞截圖）

聖荷西 警方13日表示，三歲女孩普拉克特（Arely Naomi Proctor）的母親、舅舅和外祖父被指控虐待兒童，導致她去年在聖荷西的一個臨時教堂死亡。

聖荷西警方說，去年9月24日晚上接到一個兒童死亡的報告。8時12分左右警察 趕到South 2nd 街1000號街區，屋內有一個教堂。他們發現受害者在教堂的地板上沒有反應，開始採取急救措施。女孩被送往醫院，在那裡她被宣布死亡。

警察局兇殺組和聖他克拉拉縣地檢官辦公室調查確定，三名嫌疑人對女孩的死亡負有責任。他們被確認為女孩的母親赫南德茲（Claudia Hernandez-Santos）、舅舅亞倫（Rene Aaron Hernandez-Santos）和外祖父特里格羅斯（Rene Trigueros Hernandez），後者向警方自稱是教堂的領導人和認證牧師。

在現場的初步調查中，嫌疑人告訴警察，他們認為孩子被惡魔附身。事實陳述說，女孩的叔叔和祖父輪流按住女孩，而母親則將手指伸進女孩的喉嚨，試圖反復誘導嘔吐，認為這將使女孩擺脫邪靈的影響。這位母親說女孩在她用手壓住喉嚨的時候睡著了幾次。

警方說，女孩大約是在到達教堂的12小時後，於下午6時左右死亡，近兩個小時後，母親在其他家庭成員的催促下撥打了911。警官阿龐德 （Steve Aponte）在13日記者會上說，拖延背後的原因顯然是調查的一部分：「我們仍然想知道，為什麼有人會在孩子有任何生病的跡象或死亡的跡象時，拖延呼叫急救人員」。

初步調查確定死亡是一起兇殺案，死因是壅塞導致的窒息。赫南德茲於1月31日被捕，並正式被指控虐待兒童導致其女兒死亡。在女孩死亡的完整驗屍報告公布後一天，11日警察以同樣的指控逮捕了亞倫和特里格羅斯。

赫南德茲在1月份被捕的四天前，在YouTube上發布了一段43分鐘的視頻，一度說：「事情就是這樣。」「人們可以談論，但歸根到底只有我知道發生了什麼，上帝知道發生了什麼，她去世時在場的人也知道發生了什麼」。

了解此案或涉及嫌疑人的類似事件的人，請與兇殺組的委利賀（Vallejo）警長#3810或哈林頓（Harrington）警長#4365聯繫，電話：（408）277-4166或電子郵件：[email protected]或 [email protected]。