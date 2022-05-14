我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

聖荷西3歲女遭驅魔死 母、舅、外祖父被捕

編譯組／聖荷西13日電
聖荷西驅魔致死案死者另兩名至親被逮捕。（電視新聞截圖）
聖荷西驅魔致死案死者另兩名至親被逮捕。（電視新聞截圖）

聖荷西警方13日表示，三歲女孩普拉克特（Arely Naomi Proctor）的母親、舅舅和外祖父被指控虐待兒童，導致她去年在聖荷西的一個臨時教堂死亡。

聖荷西警方說，去年9月24日晚上接到一個兒童死亡的報告。8時12分左右警察趕到South 2nd 街1000號街區，屋內有一個教堂。他們發現受害者在教堂的地板上沒有反應，開始採取急救措施。女孩被送往醫院，在那裡她被宣布死亡。

警察局兇殺組和聖他克拉拉縣地檢官辦公室調查確定，三名嫌疑人對女孩的死亡負有責任。他們被確認為女孩的母親赫南德茲（Claudia Hernandez-Santos）、舅舅亞倫（Rene Aaron Hernandez-Santos）和外祖父特里格羅斯（Rene Trigueros Hernandez），後者向警方自稱是教堂的領導人和認證牧師。

在現場的初步調查中，嫌疑人告訴警察，他們認為孩子被惡魔附身。事實陳述說，女孩的叔叔和祖父輪流按住女孩，而母親則將手指伸進女孩的喉嚨，試圖反復誘導嘔吐，認為這將使女孩擺脫邪靈的影響。這位母親說女孩在她用手壓住喉嚨的時候睡著了幾次。

警方說，女孩大約是在到達教堂的12小時後，於下午6時左右死亡，近兩個小時後，母親在其他家庭成員的催促下撥打了911。警官阿龐德（Steve Aponte）在13日記者會上說，拖延背後的原因顯然是調查的一部分：「我們仍然想知道，為什麼有人會在孩子有任何生病的跡象或死亡的跡象時，拖延呼叫急救人員」。

初步調查確定死亡是一起兇殺案，死因是壅塞導致的窒息。赫南德茲於1月31日被捕，並正式被指控虐待兒童導致其女兒死亡。在女孩死亡的完整驗屍報告公布後一天，11日警察以同樣的指控逮捕了亞倫和特里格羅斯。

赫南德茲在1月份被捕的四天前，在YouTube上發布了一段43分鐘的視頻，一度說：「事情就是這樣。」「人們可以談論，但歸根到底只有我知道發生了什麼，上帝知道發生了什麼，她去世時在場的人也知道發生了什麼」。

了解此案或涉及嫌疑人的類似事件的人，請與兇殺組的委利賀（Vallejo）警長#3810或哈林頓（Harrington）警長#4365聯繫，電話：（408）277-4166或電子郵件：[email protected][email protected]

警察 聖荷西 龐德

上一則

聖荷西警宣導舉報仇恨犯罪 「記住對方長相、不需擔心身分」

下一則

加州最低時薪 明年起調漲至15.5元 全美最高

延伸閱讀

年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊

年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊
新研究：最想搬離城市 聖荷西居冠

新研究：最想搬離城市 聖荷西居冠
「1臥房型」租金2390元 聖地牙哥漲幅冠全美

「1臥房型」租金2390元 聖地牙哥漲幅冠全美
聖荷西重啟市府雇員口罩令 聖他克拉拉縣進入第6波疫情

聖荷西重啟市府雇員口罩令 聖他克拉拉縣進入第6波疫情

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

熱門新聞

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
紐森批FTB汽油補助金將延後到10月發放，他表示DMV退款最快捷。（美聯社）

「1輛車400元」紐森再促退稅：DMV退款最快

2022-05-07 02:10
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊