抗通膨 紐森計畫動用加州鉅額盈餘補助低收入戶

紐森提案，計畫使用加州盈餘對抗通膨。(美聯社)

加州 州長紐森 日昨公布計畫，擬運用加州鉅額預算盈餘對抗通貨膨脹，減少對加州居民的影響；內容包括租金減免、兒童照護、健康保險費用與公用事業等項目提供補助經費。

紐森12日聲明表示，加州正運用此一歷史性盈餘，讓錢回到加州居民口袋；通膨救濟計畫將有助抵銷加州人目前面臨的更高額支出，並為仍在疫情中努力恢復的民眾，提供支援。

紐森提案將建立在州府先前計畫的基礎上，原設立目標是協助因疫情財務受影響的民眾支付租金，但是，收到符合條件的申請已超出能承受的範圍；紐森期望增加27億元，來支付所有已申請救濟的合格低收入 租戶，還希望增加14億元，來支付逾期未付的水電費。

紐森所提計畫還將向醫院與療養院工作人員提供每人1500元、總額近10億元的補助金，補償他們在疫情期間工作的壓力。

計畫還將增加3億元，用於補貼加州中產階級的醫療保險費用，特別針對年收入低於16萬6500元的四口之家，以及建議撥款1.57億元，用於支付低收入家長的托兒費用。

紐森並提議加倍實施他為車主提供的補助金計畫；由於今年1月油價高漲，他首先宣布給車主400元補貼油費的提議，每名車主最多可領取兩輛汽車的補助，若車輛超過一定價值將不符合資格。不過，紐森辦公室財務部門發言人帕爾默(H.D. Palmer)表示，相關數字仍在確認當中。

當時，紐森曾呼籲立法人士迅速批准計畫，表示加州居民需獲得高油價的緊急補助。然而計畫停滯不前，部分立法者提出反對意見；一名高階參議員認為，提供家庭補助支票應根據收入，而非根據擁有汽車情況。紐森的財務主任柏斯勒(Keely Bosler)透露，當局仍與立法機關協調。

此外，柏斯勒並未透露加州在制定2022-23年度預算時，必須使用多少盈餘資金；但肯定的是，加州收入不符增長，這也是可將部分盈餘返還給納稅人的原因。上個月，立法人士曾表示，預估加州的可自由支配盈餘將達到680億元。