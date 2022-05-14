口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

結合廣泛疫苗 接種與加強針劑，新冠口服藥Paxlovid提供在2020年疫情開始時意想不到的承諾：幾乎沒人應死於新冠。從美國食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Dr. Robert Califf)到灣區 當地衛生官員，現在都敢談論「新冠零死亡」(zero COVID deaths)，歸功於疫苗接種與藥物的綜合力量。

不似瑞德西韋(remdesivir)與單株抗體注液(monoclonal antibody infusions)的治療時間較長，患者需到醫院或診所接受注射，口服抗病毒藥物可從藥房取藥，被稱為是便宜、易取得的治療方法。

然而，與疫情期間許多狀況相同，醫療保健系統正努力達到以廣泛口服藥提供治療的目標；許多醫生仍不願開立這種新藥，部分原因是Paxlovid可能與普通藥物產生有害的交互作用，因此需仔細審查病人的治療方案。也有很多民眾不知將處方發送到哪個藥局，因為並非所有地點都有，儘管聯邦「檢測 治療」(Test to Treat)計畫每周都會新增藥局地點。

Paxlovid及默克公司(Merck)新冠口服藥Molnupiravir這兩種抗病毒藥，皆是透過阻止病毒在體內複製。與HIV藥物一樣，Paxlovid是一種蛋白酶抑制劑，可阻止新病毒顆粒產生，而Molnupiravir可阻止病毒遺傳物質被準確複製。

目前，灣區許多地點正積極增加患者取得新冠口服藥的管道。康曲柯士達縣設立一周7天24小時的全天候電話，幫助民眾與開立Paxlovid藥物的醫生聯繫。馬林縣與聖馬刁縣新設「Test to Treat」檢測站，居民可在定點接受檢測，若檢測結果呈陽性，可當場獲得藥物處方。部分灣區居民表示，現在已能快速獲得Paxlovid口服藥物。

馬林縣公衛官員威利斯(Dr. Matt Willis)表示，儘管疫苗是最好防線，但並非100%；Paxlovid可將高危險群的死亡風險再降低90%，結合兩者，可將死亡風險再額外降低90%。結果是，可以第一次設想有零新冠死亡的社區。

根據FDA緊急使用授權指南，若年齡在12歲或以上並處於嚴重疾病高風險，可獲得Paxlovid藥物。風險因素包括年齡、癌症、慢性腎病、肺病與心臟病、糖尿病、肥胖與其他疾病。最初，僅有處於非常高風險者、例如嚴重免疫功能低下者，才能獲得抗新冠病毒藥物，現在，隨著供應改善，也可為中高風險者提供口服藥。