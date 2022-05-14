灣區疫情反彈 公衛官強烈呼籲：趕緊戴回口罩

除了新病例不斷增加，灣區新冠住院病人人數也明顯增加。（美聯社）

鑑於新冠病例和住院人數激增，灣區 九縣一市衛生局官員13日齊聚一堂，強烈呼籲民眾在室內重新戴上口罩 。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han，音譯）說：「如果你最近選擇在室內公共場所不戴口罩，現在可能是重新戴上的適當時機。高傳染性亞型病毒株正在社區內大量傳播，如果你能給自己多一層保護，例如戴上一個高品質口罩，就能減少感染風險，同時也可降低把病毒傳染給他人的機率。」

令人憂慮的新一波疫情，促使灣區九縣和柏克萊市衛生官員13日發表聯合公報，要求居民採取防疫措施避免感染病毒。他們指出，由於居家快篩檢測的普遍使用，實際確診病例數可能高於報告數據。

除了建議重新戴上口罩，衛生官員還建議弱勢居民做好萬一確診要如何接受治療的計畫，包括服用抗病毒藥丸Paxlovid。他們還提醒民眾恢復採取其他防疫措施，例如避免參加大規模室內集會和戶外活動。

數據顯示，截至5月12日，灣區因感染新冠住院的人數共397人，比一個月前高出70%。九縣中以舊金山67人為最多，比一個月前的24人多出許多。灣區13日的單日新增病例率為每10萬人中有30例，比加州 每10萬人中有19例高出一倍多。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）在聲明中說：「由於舊金山新冠病例不斷增加，人們感染病毒的風險愈來愈高。在此，我們呼籲民眾採取防疫措施避免感染，尤其是有高重症風險者，或是與高重症風險者密切接觸的人，必須特別小心。」

舊金山13日的病毒檢測陽性率上升至10.3%，是加州平均4.4%的兩倍有餘，也遠高於傳染病學家認為可接受的控制傳播門檻。

菲利普和其他衛生官員表示，儘管有一些理論可以用來解釋目前的現象，但他們無法確定灣區為何會出現如此高的感染率。理論包括：灣區居民在前幾波疫情中，感染病毒的人口比其他地方少，所以現在病毒傳播的機會較大；傳染性更高的新病毒株先在灣區傳播；或許，灣區接受檢測的人數多於其他地區。

菲利普說：「我不太擔心灣區的高感染率，反而為病人出現重症的比例仍然很低感到欣慰。」

加州因新冠死亡的病人人數13日突破9萬人，是美國新冠死亡人數最多的一州，可能是因為加州是美國人口最多的州，但加州的人均新冠死亡人數是美國最低的州之一。加州目前單日平均新冠死亡人數為40人，已高於本周稍早的38人。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）公布的社區傳播率，灣區九縣和加州所有沿海縣，現在都被列入最嚴重的「高度傳播」級別。