抗汙減排 加州新建屋電力化 2026年上路

加州制定大幅減少使用石化燃料計畫，也將針對電網提出重大新需求，要求加州快速擴大太陽能與儲存選擇。(Getty Images)

根據加州 日前發布加州汙染減排計畫(state pollution-reduction plan)，若要在未來20年實現氣候變遷 目標，從2026年開始，在加州建造的新房屋皆須使用全電爐與其他家電用品供應。

「加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board)10日為加州設定至2045年實現「碳中和」(carbon neutrality)方向，代表著從空氣中去除的碳，需與排放的碳一樣多。加州可透過為汽車 、卡車、飛機、輪船、住家、商家與其他經濟部門提供動力的化石燃料的轉換，來實現此一目標。委員會建議，加州至2045年將石油與天然氣使用量減少91%，並使用技術來存取剩餘來源的碳排放。

改變建築物與交通工具的供電方式，也是計畫目標核心。建議加州要求所有新房屋自2026年開始、新設企業自2029年開始，必須具備電力供應的家電用品。針對現有房屋，到2030年需有80%銷售家電用品必須是電力供應、並於2035年達到100%目標。這將有助於確保老房屋過度到電力供應，企業主則需要升級供電設備。

由於交通運輸是加州最大的單一溫室氣體排放來源。加州已按計畫要求至2035年、所有銷售的新乘坐汽車實現零排放。計畫還建議：2040年所有卡車銷售實現零排放；2045年之前，達到10%飛機燃料需求使用氫氣或電池供應；2035年實現100%的貨車零排放；2030年實現100%的乘坐列車銷售零排放。

計畫將針對電網提出重大新需求，要求加州快速擴大太陽能與儲存選擇，以及包括管道在內的氫基礎建設。加州2045年碳中和目標，源自於當時州長布朗(Jerry Brown)簽訂行政命令。自2008年以來，空氣委員會被要求每五年發布一次實現加州氣候變遷目標的計畫內容。

計畫最新版本也揭示，加州將如何達到2030年將溫室氣體排放量、可從1990年的水平減少40%。部分觀察家呼籲，對加州實現2030年目標的進展過程進行強力分析，包括對加州首創之「排碳交易」（cap-and-trade）計畫所預期扮演的角色，這將是加州減少溫室廢氣的重要關鍵。