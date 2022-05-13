加州新冠染疫率最高10縣 7個在灣區

新數據顯示，舊金山檢測陽性率高達9.4%，是加州平均的兩倍。（電視新聞截圖）

灣區 新冠新增病例已連續多周攀升，最新數據顯示，加州 過去一周感染率最高的前十縣有七縣在灣區，而且舊金山 目前檢測陽性率是加州平均的兩倍。數據顯示，舊金山新冠病毒傳播情況嚴重，目前檢測陽性率高達9.4%，是加州平均的兩倍，許多民眾不是自己被感染，就是有認識的人被感染。

舊金山居民諾耶（Myrat Noe）說：「我上周才確診新冠必須隔離，所以我現在都戴上口罩，做好其他安全措施。」受訪民眾表示，他盡量小心，例如會在室內或人多的地方戴上口罩，但他們也希望能繼續像往常一樣生活。康柯德居民史蒂文森（Shawnee Stevenson）說：「如果我每天都擔心病毒，我就無法繼續生活。只要我不把病毒帶回家就可以。」

雖然舊金山新增病例激增，但衛生官員表示，當地因新冠住院的人數相對仍很少。衛生局數據顯示，舊金山目前有56名新冠住院病人，是兩周前的兩倍，其中七人必須入住加護病房。

加州過去一周人均感染率（每10萬人中新增病例數）最高的前十縣依序為聖他克魯茲縣（305例）、舊金山（293例）、普魯默斯縣（Plumas，261例）、聖馬刁縣（260例）、聖他克拉拉縣（232例）、馬連縣（216例）、蘇諾瑪縣（200例）、漢堡德縣（Humboldt，190例）、阿拉米達縣（184例）和康曲柯士達縣（172例）。灣區其他兩縣，納巴縣（163例）和蘇拉諾縣（141例）的排名緊接在後，分別為第12和第15。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，過去曾感染新冠病毒不太可能提供避免感染新病毒株的保護力；他指出，因為大部分防疫規定都已解除，舊金山灣區許多活動都重新恢復，這是感染率上升的原因之一。

陳子平說：「舊金山的風險不再只是舊金山本地的風險，是來自其他地區的風險，因為現在很多人進出舊金山旅行。」陳子平建議民眾在室內重新戴上N95或KN95口罩，例如通風不良的辦公室，或大型室內活動，家庭聚會前最好先做檢測，如果能接種疫苗補強針就更好。

不過，陳子平擔心，由於缺乏聯邦資助，今年下半年的疫苗供應量可能不足。他說：「因為國會還在審查法案中，今年秋季可能無法提供疫苗給所有人，如果沒有政府補助，或許只有高感染風險者可以免費接種。」