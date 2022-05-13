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金山聯合學區新總監 由海沃學區總監韋恩接任

編譯組／灣區12日電
海沃聯合學區總監韋恩已被舊金山教育委員會選為學區總監唯一決選人選，可望接任舊金山聯合學區新領導人。(舊金山聯合學區官方臉書)
海沃聯合學區總監韋恩已被舊金山教育委員會選為學區總監唯一決選人選，可望接任舊金山聯合學區新領導人。(舊金山聯合學區官方臉書)

經過漫長遴選過程，舊金山教育委員會12日宣布，海沃聯合學區總監韋恩(Matt Wayne)已成為舊金山聯合學區新任總監唯一決選人選，即將結束長達數月自全國尋找領導人接管陷入困境學區的過程，但學委會仍需擬定最終合約。

舊金山教育委員會主席林謙悅(Jenny Lam)表示，委員會七名學委一致同意選擇韋恩，並且決定是在學區關鍵時刻出爐。她說，舊金山過去兩年經過了相當考驗，對每個人都造成沉重打擊，但現在值得期待向前。

韋恩表示，他明白舊金山學區過去兩年經歷許多掙扎，他將正視挑戰。

韋恩曾領導東灣學區五年、在灣區各學校工作20年，曾任聖巴布洛(San Pablo)校長、柏克萊加大講師，2010年加入舊金山聯合學區擔任教學支援執行主任。十年前轉任擁有1萬8000名學生的海沃學區，擔任助理總監，並於2016年升任學區總監。

海沃學委會主席奧坤達(April Oquenda)描述韋恩是合作型領袖，經常拜訪校區、與教師與教職員談話，並參與社區活動。他是在海沃學區動盪時期成為最高領導人，學委會先前以涉嫌濫用公共資金與爆發性脾氣解雇前任學區總監。奧坤達表示，韋恩最初擔任學區代理職位時，就在動盪時期立刻提供學區很大的穩定性，並讓一切回到正確軌道，領導大家走向重建信任的道路。

林謙悅表示，明顯易見，韋恩專注學習，並了解什麼對學生最好。舊金山市長布里德(London Breed)也對韋恩表示恭賀之意，期待與他合作，讓學區重回正軌。韋恩將接替於6月底退休的即將卸任學區總監馬菲斯(Vincent Matthews)。

韋恩將成為自1985年前任舊金山聯合學區總監艾利奧托(Robert Alioto)離開學區最高職位以來，首位白人學區總監。學區呈現多元文化，亞裔占34%、西裔占30%、白人占14%、非裔美人占6%，其餘學生有菲律賓人、太平洋島民、印第安人等。

舊金山聯合學區擁有4萬9000名學生、1萬教職員。整個學區面臨入學人數下降、預算危機等挑戰。韋恩將在學區人事重大重組中接任，其中包括多位高層管理人員辭職或退休。他還將可能重啟關於進入以學業成績優良的洛威爾高中入學討論。

學區 舊金山 退休

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