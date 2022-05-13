金山聯合學區新總監 由海沃學區總監韋恩接任
經過漫長遴選過程，舊金山教育委員會12日宣布，海沃聯合學區總監韋恩(Matt Wayne)已成為舊金山聯合學區新任總監唯一決選人選，即將結束長達數月自全國尋找領導人接管陷入困境學區的過程，但學委會仍需擬定最終合約。
舊金山教育委員會主席林謙悅(Jenny Lam)表示，委員會七名學委一致同意選擇韋恩，並且決定是在學區關鍵時刻出爐。她說，舊金山過去兩年經過了相當考驗，對每個人都造成沉重打擊，但現在值得期待向前。
韋恩表示，他明白舊金山學區過去兩年經歷許多掙扎，他將正視挑戰。
韋恩曾領導東灣學區五年、在灣區各學校工作20年，曾任聖巴布洛(San Pablo)校長、柏克萊加大講師，2010年加入舊金山聯合學區擔任教學支援執行主任。十年前轉任擁有1萬8000名學生的海沃學區，擔任助理總監，並於2016年升任學區總監。
海沃學委會主席奧坤達(April Oquenda)描述韋恩是合作型領袖，經常拜訪校區、與教師與教職員談話，並參與社區活動。他是在海沃學區動盪時期成為最高領導人，學委會先前以涉嫌濫用公共資金與爆發性脾氣解雇前任學區總監。奧坤達表示，韋恩最初擔任學區代理職位時，就在動盪時期立刻提供學區很大的穩定性，並讓一切回到正確軌道，領導大家走向重建信任的道路。
林謙悅表示，明顯易見，韋恩專注學習，並了解什麼對學生最好。舊金山市長布里德(London Breed)也對韋恩表示恭賀之意，期待與他合作，讓學區重回正軌。韋恩將接替於6月底退休的即將卸任學區總監馬菲斯(Vincent Matthews)。
韋恩將成為自1985年前任舊金山聯合學區總監艾利奧托(Robert Alioto)離開學區最高職位以來，首位白人學區總監。學區呈現多元文化，亞裔占34%、西裔占30%、白人占14%、非裔美人占6%，其餘學生有菲律賓人、太平洋島民、印第安人等。
舊金山聯合學區擁有4萬9000名學生、1萬教職員。整個學區面臨入學人數下降、預算危機等挑戰。韋恩將在學區人事重大重組中接任，其中包括多位高層管理人員辭職或退休。他還將可能重啟關於進入以學業成績優良的洛威爾高中入學討論。
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