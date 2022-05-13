我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

促進就業 金山撥款150萬綠美化19社區

記者李怡 / 舊金山報導
布里德會見來自不同社區的公園綠化工人，感謝他們致力於美化社區。 （圖：舊金山市長辦公室提供）
布里德會見來自不同社區的公園綠化工人，感謝他們致力於美化社區。 （圖：舊金山市長辦公室提供）

舊金山市長布里德和行政官朱嘉文（Carmen Chu）12日宣布，通過社區挑戰資助計畫（CCG）撥款150萬，為舊金山的19個社區的美化綠化項目提供資金，期望美化社區的同時，也增加社區就業。布里德說，「新冠疫情警示我們，綠化與美化空間對於發展多元化社區的重要性。社區挑戰補助金確保為社區發展提供所需的資源，期待看到每一位參與綠化項目人員的出色工作。」

舊金山社區挑戰資助計畫自1991年以來與數百個當地組織合作，包括社區福利社、企業、學校和非營利組織，以改善整個城市的社區空間，並吸引居民和企業共同參與。多年來，這項計畫為各個社區帶來了大約2600萬元的投資。曾資助過的社區有灣景區（ Bayview）、市政中心（Civic Center）、米慎區（Mission）、日落區(Sunset)、田德隆地區（Tenderloin） 和訪谷區（ Visitacion Valley）。

資助計畫從街道美化到社區花園，再到安裝公共藝術，這些社區項目中的每一個項目，都為社區民眾創造了就業機會，以加強社區關係並支持當地商業。

負責社區挑戰補助金的朱嘉文表示， 很期待看到人們從這個社區項目中恢復社區活力和個人活力。

今年的資助項目，主要是對公共空間進行設施改善，包括在寶多拉（Portola）社區的Goettingen Tiled Stairs 安裝照明設施、邁凱輪公園的陶瓷藝術裝置、蘇特羅山採石場小道沿線的棲息地修復、以花園和公共藝術為特色的街景項目改造等等。

除了財務支持，社區挑戰資助計畫還提供技術援助和指導，幫助團體實施他們的社區項目和倡議。舊金山華埠的受資助對象是中華文化中心。

中華文化中心行政總監梁凱欣表示，非常感謝CCG支持提升華埠社區建設，基金會將實施為期一年的藝術和羅斯巷的社區恢復計畫。這筆資金將會為社區成員提供一個安全的藝術空間，在反亞裔仇恨時期極為重要。

舊金山 華埠 就業

上一則

咬臉、虐打兒子鎖浴室 東灣狠母被判刑18年

下一則

沒有博徹思 金山更安全？

延伸閱讀

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出
罷免博徹思？ 舊金山4議員仍未表態

罷免博徹思？ 舊金山4議員仍未表態
布里德任命麥德誠 遞補楊馳馬議員空缺

布里德任命麥德誠 遞補楊馳馬議員空缺
博徹思若被罷免 布里德面臨考驗 或影響她競選連任聲望

博徹思若被罷免 布里德面臨考驗 或影響她競選連任聲望
金門公園甘迺迪大道 永久無車化

金門公園甘迺迪大道 永久無車化

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因