促進就業 金山撥款150萬綠美化19社區

布里德會見來自不同社區的公園綠化工人，感謝他們致力於美化社區。 （圖：舊金山市長辦公室提供）

舊金山 市長布里德和行政官朱嘉文（Carmen Chu）12日宣布，通過社區挑戰資助計畫（CCG）撥款150萬，為舊金山的19個社區的美化綠化項目提供資金，期望美化社區的同時，也增加社區就業 。布里德說，「新冠疫情警示我們，綠化與美化空間對於發展多元化社區的重要性。社區挑戰補助金確保為社區發展提供所需的資源，期待看到每一位參與綠化項目人員的出色工作。」

舊金山社區挑戰資助計畫自1991年以來與數百個當地組織合作，包括社區福利社、企業、學校和非營利組織，以改善整個城市的社區空間，並吸引居民和企業共同參與。多年來，這項計畫為各個社區帶來了大約2600萬元的投資。曾資助過的社區有灣景區（ Bayview）、市政中心（Civic Center）、米慎區（Mission）、日落區(Sunset)、田德隆地區（Tenderloin） 和訪谷區（ Visitacion Valley）。

資助計畫從街道美化到社區花園，再到安裝公共藝術，這些社區項目中的每一個項目，都為社區民眾創造了就業機會，以加強社區關係並支持當地商業。

負責社區挑戰補助金的朱嘉文表示， 很期待看到人們從這個社區項目中恢復社區活力和個人活力。

今年的資助項目，主要是對公共空間進行設施改善，包括在寶多拉（Portola）社區的Goettingen Tiled Stairs 安裝照明設施、邁凱輪公園的陶瓷藝術裝置、蘇特羅山採石場小道沿線的棲息地修復、以花園和公共藝術為特色的街景項目改造等等。

除了財務支持，社區挑戰資助計畫還提供技術援助和指導，幫助團體實施他們的社區項目和倡議。舊金山華埠 的受資助對象是中華文化中心。

中華文化中心行政總監梁凱欣表示，非常感謝CCG支持提升華埠社區建設，基金會將實施為期一年的藝術和羅斯巷的社區恢復計畫。這筆資金將會為社區成員提供一個安全的藝術空間，在反亞裔仇恨時期極為重要。