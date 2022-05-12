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毒品中國製造 跨國毒販交易 利用西屋崙的高中停車場掩護

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣警表示，從北加州西屋崙的McClymonds高中停車場的一輛汽車中，逮捕4名嫌犯，繳獲15磅的鴉片類芬太尼，一公斤（2.2磅）的海洛因和13.9萬現金。（縣警供圖）
阿拉米達縣警表示，從北加州西屋崙的McClymonds高中停車場的一輛汽車中，逮捕4名嫌犯，繳獲15磅的鴉片類芬太尼，一公斤（2.2磅）的海洛因和13.9萬現金。（縣警供圖）

阿拉米達縣警和特別突擊小組偵探，日前在西屋崙的McClymonds高中停車場的一輛汽車中，逮捕4名嫌犯，繳獲15磅鴉片類芬太尼，一公斤（2.2磅）海洛因和13.9萬現金。縣警發言人凱利（Ray Kelly）11日表示，跨國毒販利用高中繁忙的交通和車流掩護以便銷售毒品，毒品交易和學生無關，這些芬太尼來自中國和遠東地區，最終運送到墨西哥加工和包裝，再透過分銷網絡，走私到美國境內，在街頭銷售。

縣警辦公室官方推特也強調，在學校1000尺範圍內販運毒品是一種額外的犯罪。警方希望發起額外的指控。4月23日縣警宣布和阿縣麻醉品特別工作組等機構合作，在屋崙和海沃查獲92.5磅芬太尼。有4萬2000克已流向灣區的街頭小巷，此案經長達數月的調查與行動，最終有多人被捕。

校園隱蔽性高 毒品和學生無關

 

凱利說，警方經過跟蹤發現，這些嫌疑人準備在McClymonds高中進行交易。因為學校為犯罪行為提供了一定的隱蔽性，「學校周圍有大量的車輛和交通，抓獲時是下午3點，因此我們相信他們試圖利用學校的掩護，來進行可疑活動。」

凱利強調，毒販與McClymonds高中沒有任何聯繫。本案涉及大量毒品，是一個高水準、有組織的毒品交易，並非街頭交易的水準，也不是針對未成年人和學生的，他們只是利用校園的繁忙和活動來掩蓋他們的罪行。

凱利分析，這些嫌犯屬於在東灣屋崙、阿拉米達縣的販毒集團和有組織犯罪團夥。他們販運芬太尼，有完整的供應鏈和供應路線。「我們相信他們將芬太尼分銷到灣區的其他地方，主要是舊金山，那裡的人口中存在著嚴重的芬太尼使用問題，這一點已被充分報導。」

運到墨西哥包裝 再走私入美

凱利說，相信這些芬太尼等化學品，來自中國和遠東地區，被運送到墨西哥，進一步加工或包裝，利用供應路線和分銷網路，透過邊境將毒品走私到美國。「進入美國的分銷線都是由墨西哥的販毒集團控制。他們掌握供應路線，將毒品運入美國。而美國街頭使用者是毒品的終端用戶。執法者試圖在毒品越過邊境後、進入街道之前，在其藏匿的地方破壞供應鏈。」

凱利說，一公斤芬太尼價值3萬，在街頭的售價遠高於此。幾周前，阿縣繳獲了90多磅芬太尼，價值數百萬元，通常使用芬太尼的數量為一克，可以讓人嗨一天。當然，根據不同人的成癮程度，使用的數量可能也不同。

凱利說，濫用芬太尼是全國性的問題，去年全美有超過10萬人因為芬太尼過量死亡，數據還在不斷攀升，在舊金山、阿拉米達縣的統計數據顯示，也有大量的過量死亡，執法機構每天早上都會收到類似報告，非常令人擔憂，「我們正在盡最大努力打擊毒品並進行執法，但也需要阻止這些有組織的犯罪團夥社區銷售和分發芬太尼。需要針對主要的販運者執法，破壞供應，大家還需要促進成癮的恢復，讓人們擺脫上癮，得到治療和護理。」

阿拉米達縣警此前繳獲92.5磅芬太尼。（取自縣警推特）
阿拉米達縣警此前繳獲92.5磅芬太尼。（取自縣警推特）

毒品 墨西哥 屋崙

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