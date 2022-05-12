加州禁售21歲以下成人半自動步槍 第九上訴法院裁定違憲

第九上訴法院裁定，加州禁止販賣半自動步槍給不滿21歲的民眾違憲。（美聯社）

舊金山聯邦第九上訴巡迴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）11日裁定，加州 禁止販賣半自動步槍給21歲以下成年人屬違憲。

第九上訴法院一個小組11日以2比1的票數裁定，加州這項禁令違反了憲法第二修正案攜帶武器的權利，認為應予以推翻。法官尼爾森（Ryan Nelson）在裁決書中寫道：「如果我們的革命軍中沒有願意為戰鬥而犧牲的青年英雄主義，美國就不會存在。今天，我們在此重申，我們的憲法仍然保護讓年輕人能做出犧牲的權利：年輕人有擁有和攜帶武器的權利。」

提出訴訟的槍枝政策聯盟（Firearms Policy Coalition）表示，這項裁決可能促使其他法院也推翻基於年齡頒布的槍枝禁令。

洛杉磯加大 法學院教授溫克勒（Adam Winkler）表示，這項裁決清楚表明，包括聯邦最高法院在內的法院正在擴大美國的槍枝權利。

溫克勒說：「聯邦法官會看風向。未來幾年，法院應該會以第二修正案的名義，撤銷許多槍枝安全法案。第九上訴法院這項裁決，預言了即將發生的事。」

此外，第九上訴法院還尋求頒布一項禁令，禁止加州要求21歲以下非軍人或執法人員的成年人，必須要有狩獵許可證才能購買步槍或霰彈槍。

鑑於美國發生多起史上最嚴重的大規模槍擊事件後，加州早在2018年通過狩獵許可證法令前，已禁止販賣手槍給21歲以下成年人。

2019年4月，聖地牙哥縣一名19歲男子使用狩獵許可證購買了一把半自動步槍，前往一間猶太教堂掃射，造成一名60歲婦人死亡和三人受傷。事件發生後，加州議會通過法令，無論是否有狩獵許可證，不滿21歲民眾一律不准購買半自動步槍，但警察 和軍人除外。

第九上訴法院表示，要求出示狩獵許可證是提高公共安全的「合理槍枝管控」措施，但完全禁止21歲以下民眾使用半自動步槍就太過分。

尼爾森和另一名裁定加州槍枝法違憲的法官李伊（Kenneth Lee），都是在前總統川普任內獲得任命的保守派法官，他們改變了原本以自由派精神著稱的第九上訴法院。

兩年前，李伊以2比1的票數推翻加州禁止使用大容量彈匣的法令，同樣稱加州這項法令違憲。這項裁決後來在第九上訴法院進行複審時，以7比4的票數被駁回。