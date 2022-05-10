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加州政府支援烏克蘭 提供5座野戰醫療站

編譯組／沙加緬度電
加州政府向烏克蘭提供救援物資。(加州政府網站)
加州政府向烏克蘭提供救援物資。(加州政府網站)

加州從今年3月起，共援助烏克蘭五座野戰部隊醫療站，每座醫療站設有50個床位。另加州送交烏克蘭數千套防護用具。

紐森州長說，烏克蘭戰爭第一天開始，加州即與烏克蘭站在同一陣線。烏克蘭民眾面臨言語無法形容的暴行時，加州將提供援助，保護烏克蘭軍民性命；烏克蘭抗拒殘暴勢力進犯時，加州將與烏克蘭團結一致。

加州國民警衛隊員 (the California National Guard) 過去30年間協助訓練烏克蘭軍方，此乃加州國民警衛隊夥伴計畫其中一項。美國國民警衛隊與加州州長緊急服務辦公室 (Office of Emergency Services) 共同協調地方、州府以及聯邦相關機構，運送醫療設備與戰鬥裝備給烏克蘭軍隊；加州緊急醫療服務處與加州健康與人力服務處贈送野戰醫療站給烏克蘭軍方。

國民警衛隊協調運送防衛保護裝備，包括4230套防彈背心、1580個鋼盔至烏克蘭，未來數周仍將有大批援助物質送往烏克蘭。加州州長緊急服務辦公室協調處理，將五座野戰醫療站運送到烏克蘭，該辦公室目前與聖他芭芭拉相關單位合作，繼續運送兩個野戰醫療站到烏克蘭，每個醫療站有50個床位。

州長緊急醫療服務辦公室主任吉拉度奇 (Mark Ghilarducci) 表示，加州能與英勇的烏克蘭民眾站在同一陣線感到榮幸，未來數周內，加州將繼續提供援助，救護戰爭中受難軍民。

加州國民警衛隊副官鮑德溫 (David Baldwin) 表示，警衛隊與烏克蘭關係深厚，烏克蘭處於緊急時刻，急需援助物質時，感謝全國各警衛隊大力支持，讓加州國民警衛隊能提供數千套防彈背心與保護設備給烏克蘭軍方。

紐森州長今年3月與駐舊金山烏克蘭總領事庫許內努克 (Dmytro Kushneruk) 會談時，曾強調加州全力支持美國烏克蘭社區，並指出加州將全力援助烏克蘭。紐森同時下行政命令，要求政府機關與外界所簽訂合約，必須符合聯邦政府對俄羅斯經濟制裁的規定。他同時並下令加州退休基金停止投資俄羅斯、購買俄羅斯政府公債等。

加州烏克蘭移民社區在美國各地規模最大。

烏克蘭 加州 紐森

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