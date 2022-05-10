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奧地利前大使：俄羅斯入侵烏克蘭 普亭想重現沙俄強盛時代

記者劉先進／柏克萊報導
奧地利駐聯合國前大使佩特里奇表示，俄羅斯因兩個唯物主義烏托邦夢想失敗遇嚴重打擊。（視頻截圖）
奧地利駐聯合國前大使佩特里奇表示，俄羅斯因兩個唯物主義烏托邦夢想失敗遇嚴重打擊。（視頻截圖）

在柏克萊加大歐洲研究所的論壇上，奧地利駐聯合國前大使、奧地利馬歇爾計畫基金會主席佩特里奇（Wolfgang Petritsch）表示，俄羅斯近幾十年來因兩個唯物主義烏托邦夢想失敗受嚴重打擊；一是列寧主義對工人階級美好生活的承諾，另一個是蘇聯解體，資本主義對所有人美好生活的承諾。於是重現俄羅斯沙文時代的強盛，導致普亭決定入侵烏克蘭

佩特里奇說，今天談普亭對烏克蘭的戰爭，就不能不談專制民粹主義者對歐洲、美國和全球西方政治的影響；這場攻擊嚴酷提醒人們，不存在持續的永久和平之路。西方最早的希望是，不斷深化相互的連通性，即透過數字創新和技術現代化的產物，將產生一個意識形態障礙變得無關緊要的世界。這個期望在一夜間已消失，現在，開明的經濟自我利益再次被蠻力壓倒，破壞者透過貿易處理變化。

「我們普遍認為，通過與俄羅斯的經濟交往，將建立一個完整和自由的歐洲。作為民主變革者，顯然已在市場上失敗。這種簡單化的新自由主義觀念，顯然對普亭領導的俄羅斯不起作用，我個人懷疑它以後是否會起作用。最近，德國聯邦總統和前外交部長施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier），身為這種做法的幕後策劃者之一，為所謂過去的政策錯誤道歉。」

佩特里奇說，近幾十年來，俄羅斯因兩個唯物主義烏托邦的失敗受打擊，首先是列寧主義對共產主義下工人階級美好生活的承諾，然後是蘇聯解體後，資本主義對所有人的美好生活的承諾。在俄羅斯，由西方衝擊治療師設計的華盛頓共識產生的可疑結果，使當地完全沒有準備好進行公平和具成效的私有化；今天的俄羅斯寡頭們，其中一些來自前蘇聯，已產生馬克思描述的原始積累，這反過來促進俄羅斯暴發戶制度中仍在進行的資本積累過程。列寧的兩個烏托邦夢醒並非空穴來風，俄羅斯回到老式的民族主義政治。

佩特里奇說，是重現俄羅斯沙文時代的強盛，而非重建列寧式的蘇維埃帝國，導致普亭決定入侵烏克蘭。

他表示，西方國家也存在政策失誤。冷戰結束後，美國作為唯一超級強國，浪費了單極時刻；在阿富汗和伊拉克選擇發動戰爭，在利比亞導致血腥政權更迭，在敘利亞、葉門和黎巴嫩選擇戲劇性的政策失誤。更不用說，美國在伊拉克阿布格萊布(Abu Ghraib)監獄虐囚，關塔那摩拘留營仍未關閉（註：主要目的是為避免聯邦法律對關押者的人權給予保護）。

此外，美國在整個歐洲和其他地方合法使用酷刑和黑牢，使用無人機襲擊、暗殺，並對自己的國民和盟國大規模監視；這種勝利主義的狂妄帶來致命後果，當然也延伸到歐洲——這無辜的旁觀者。

佩特里奇表示，上述種種以反恐戰爭為名的政策錯誤或更嚴重的罪行，是1945年後自由主義秩序毀滅的不祥預兆，美國從阿富汗永久戰爭中退出的失敗，突出了這種毀滅。隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵，哲學家黑格爾所謂的自由民主作為全球化世界的歷史終結，再次被證明是錯誤的；歷史沒有結束，而是不確定地回到了一個世界，比以往任何時候都更遠離保守的永久和平。通過經濟合作促進人類發展，建立全球網路與一個競爭但公平的全球系統，可以維護和平。現在看來，不過是一個白日夢。

佩特里奇表示，西方現在默默接受與越來越專制的俄羅斯的關係，俄羅斯甚至得到歐洲內相當多的支持，歐盟最終將通過越來越密切的經濟連接來糾正。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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