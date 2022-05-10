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布里德任命多西 遞補楊馳馬議員空缺

編譯組／舊金山9日電
舊金山市長布里德9日宣布，由警局發言人多西遞補楊馳馬留下的市議員空缺。圖為多西9日在宣誓就職儀式上發言。（電視新聞截圖）
舊金山市長布里德9日宣布，由警局發言人多西遞補楊馳馬留下的市議員空缺。圖為多西9日在宣誓就職儀式上發言。（電視新聞截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）9日正式任命舊金山警局發言人多西（Matt Dorsey）接替楊馳馬（Matt Haney）擔任舊金山第六選區市議員；這項任命讓多西躍升為舊金山最受人矚目的政治人物之一。

57歲的多西2020年1月開始擔任舊金山警局的策略傳播主任，此前是前市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）長期的新聞秘書。他擁有堅強的公共事務背景，多年來一直是政府幕僚人士，但從未擔任過公職。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，多西成為舊金山市議員後，將面對舊金山最棘手的一些問題，包括遊民、毒品、住房等。布里德視多西為她在市議會中強有力的盟友，也是最有能力解決第六選區犯罪、公開毒品交易和其他街頭問題的人。但是，選擇多西也存在一些風險，多西將面臨11月參與激烈的市議員選舉，萬一輸了，這將是過去幾年來，布里德任命的市議員第二次在選舉中落敗。

楊馳馬前往沙加緬度就任州眾議員前，曾向布里德推薦其前任幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）接替他的市議員席位，但最終布里德選擇了多西。

紀事報認為，在地檢長博徹思（Chesa Boudin）罷免選舉前夕，布里德敲定由執法單位發言人擔任新市議員，反映出布里德支持舊金山警局的立場。過去幾年，舊金山警局一直被抱怨打擊犯罪不力，也沒有盡力追究警察濫用職權的責任，多西始終為警局提出辯護。

多西雖然確定遞補楊馳馬空出的席位，擔任舊金山第六選區市議員，但他代表的第六選區已和過去不同，最大的差異在田德隆區（Tenderloin）已被畫出這個選區。

布里德9日在中午將近1時，在負責執行毒品和酒精治療計畫的德蘭西街基金會（Delancey Street Foundation）前，為多西舉行宣誓就職儀式。就職儀式選擇在此舉行，也是為了向多西自己的康復之旅致敬。布里德讚揚多西是希望的象徵，「讓在困境中掙扎的人了解康復的真實樣貌」。

多西的兩名前主管夏雷拉和警長史考特（Bill Scott）9日也出席多西的宣誓就職儀式，他們稱多西是值得信任的策略家，也是經驗豐富的溝通者。史考特說：「舊金山在他心中永遠是第一位。」

多西宣誓後表示，在幫助人們戒除毒癮方面，地方政府扮演著重要的角色。他說，他希望幫助舊金山提高警察人數，也希望在解決住房問題上，成為布里德的全方位合作夥伴。他說：「我們的問題看起來很棘手、不可能解決，但我相信並非如此。」

多西表示，他將利用自己在藥物濫用方面的經驗，解決舊金山奪走1000多人生命的嚴重藥物過量致死危機。多西不諱言曾濫用冰毒、GHB、MDMA、Xanax 和酒精，稱自己是一名「三次戒毒成功的畢業生」，最近一次是在新冠疫情期間。多西還承認自己是一名曾感染HIV的同性戀者。

據了解，布里德曾考慮過馬宏尼和最近與楊馳馬競爭州眾議員的馬百樂（Bilal Mahmood），但最終認為多西是最佳人選。

多西表示，在今年完成楊馳馬剩餘的任期後，他計畫在11月競選連任。

舊金山 毒品 警察

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