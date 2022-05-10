屋崙搶案暴增 歹徒為搶5元持刀連捅 警懸賞7500元

圖為屋崙警方繳獲的非法槍枝。（取材自警局推特）

北加屋崙 （也譯奧克蘭）警局9日表示，過去的周末持械搶劫案激增；從6日到8日，三天發生了24起搶劫案，2起搶劫未遂。警方至少拘留其中7起案件有關的3人。警方表示，目前已經在武裝搶劫案增加地區部署更多警力，如果市民不幸成為受害者或這些暴力犯罪 相關資訊，可致電警局搶劫科：510-238-3326。

7日晚的一起搶劫發生在Laurel社區附近；54歲受害者走在路上被3人圍住，遭擊倒在人行道上，其中一人拿刀連續捅他，只為了搶走5元現金，3人很快逃之夭夭。受害者腹部和臉部受傷，目前狀況穩定。警方和屋崙犯罪組織者組織，共懸賞7500元，希望捉拿嫌犯。

根據警局提供給本報的資料，6日，屋崙發生7起搶劫案和2起劫車案，7日又發生9起搶劫案、1起搶劫未遂案和1起劫車案。8日發生4起搶劫案、1起劫車案和1起劫車未遂案。在大多數案件中，搶劫嫌犯都持有刀或槍枝。

警方表示，由於社區成員提供的線索，巡邏人員能夠迅速找到與一些搶劫案有關的車輛。 警方至少拘留與其中7起案件有關的3人。警局對眾多案件保持警惕，且密切追蹤，包括對嫌犯及其車輛的描述；如果市民是受害者或有關資訊，請致電警局搶劫科，電話是510-238-3326。

屋崙警局也透過聲明提醒市民， 任何時候都要注意周圍環境；特別留意降低個人風險的方法，比如不要被手機等電子設備分心，被搶劫切勿反抗，做一個好的證人，注意對個人或車輛的準確描述。

警方也承諾，指揮官們在全市武裝搶劫案增加的地區，部署更多警員。警察 局的暴力犯罪行動中心（Violent Crime Operations Center）和巡邏部門並著重以情報為導向的警務工作，以了解案情和逮捕嫌犯。