出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

舊金山 加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）兩年多來努力遵守安全措施、避免置身高風險場合、持續在社群媒體上分享防疫建議，卻在上周末遭遇到可能染疫的狀況。

瓦賀特推文表示，妻子海夫納（Katie Hafner）8日上午檢測 出感染新冠病毒；海夫納剛參加完一場為期一周的作家教學研討會，回舊金山國際機場後，馬上再和瓦賀特飛到南加州棕櫚泉（Palm Springs）和老朋友相聚，海夫納隨後開始出現染疫症狀。

在Omicron亞型病毒株BA.2和BA.2.12.1造成病例激增的情況下，和妻子同住一飯店房間的瓦賀特認為，他的染疫機率約50%。他說：「我們共住飯店房間的第一天，她的病毒檢測結果還是陰性的；如此算來，在她具有傳染性之後，我和她只共處了約12個小時。」

為避免將病毒傳播給他人，瓦賀特夫婦取消搭乘8日晚上回舊金山的班機，改開9小時的車回家，全程戴著N95口罩 ，並將車窗打開。瓦賀特說：「有意思的是，如果飛機沒有取消口罩令，我們或許還是會搭機回家，但目前不是，我們知道大部分坐在我們座位附近的乘客可能都不會戴口罩。」

鑑於感染病毒後有三到五天的潛伏期，瓦賀特不確定自已是否已感染。同為64歲的瓦賀特夫婦不但已完全接種，還都接種兩劑補強針。

在23則推文中，瓦賀特回顧他們採取的防疫措施、妻子確診後他們有哪些選擇，以及他們根據哪些條件做決定。他還分享一張妻子在飛往棕櫚泉的班機上包得密不通風的照片。

考慮到朋友的年紀和健康狀況，海夫納非常小心，除了在飛往棕櫚泉前在舊金山機場接受檢測之外，每日上午也做自我檢測（7日上午為陰性）；和朋友一起在室內時一定戴上口罩，也只在戶外用餐；和朋友到電影院看電影時，除了全程戴口罩，還和朋友相隔20呎遠。瓦賀特認為，朋友染疫的機率應只有5%到10%。

瓦賀特指出，為了降低出現重症的機會，妻子已開始服用抗新冠口服藥Paxlovid。他表示，兩劑原始疫苗、兩劑補強針，再加上Paxlovid，讓妻子住院或死亡的機率幾乎為零。

瓦賀特說：「有充分的證據顯示，完全接種疫苗讓出現重症或死亡的可能性降低了一半。從理論上來說，染疫後及早使用Paxlovid可能也有幫助；萬一過幾天我的檢測結果變成陽性，我的症狀應該不至於太糟。儘管感染到新冠感覺很糟，但仍有許多值得感謝的事。」