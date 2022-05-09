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藝術、美食…台灣文化節 金山數千人同歡

記者李榮／灣區報導
台灣文化節在聯合廣場舉行。（記者李榮╱攝影）
台灣文化節在聯合廣場舉行。（記者李榮╱攝影）

由台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會主辦的2022年台灣傳統周--台灣文化節，周末在舊金山聯合廣場開幕，吸引大批民眾前往。台灣文化節是美國西岸最大規模的台灣文化節，透過現場設攤將台灣特有的藝術、美食、童玩、風景等介紹給與會人士。

台灣文化節包括駐舊金山辦事處長賴銘琪、灣區僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會會長王表中、文化節主委林同慶、庫比蒂諾市市長蒲仲辰（Darcy Paul）、佛利蒙市議員黃潔宜、台美人社團代表出席，估計共有數千名觀光客及僑胞前往共襄盛舉。

「台灣傳統周」是從Taiwanese American Heritage Week英譯而來，屬於美國「亞裔傳統月（Asian/Pacific American Heritage Month）」的一環，經美國前總統柯林頓宣布於每年5月第2周舉行，希望藉由文化交流並增進北美主流社會對移民的瞭解及重視，而台灣傳統周現今已成為北美地區僑社的年度盛事。

多位民選官員參與開幕式。（僑教中心提供）
多位民選官員參與開幕式。（僑教中心提供）

主辦單位指出，台灣傳統周活動規模一年比一年盛大，內容也不斷創新求變，經過多年努力，已成為舊金山市每年重要慶祝活動之一。活動中不但介紹台灣的地理、歷史、文化背景、農業及科技的進展、觀光景點及台灣美食，加深美國主流社會人士及國際觀光客對台灣的認識、也促進舊金山市觀光事業，提升台灣在國際上的知名度和地位。

活動由黃潔宜高唱美國國歌揭開序幕，主辦單位也特別感謝僑委會及駐舊金山辦事處、金山灣區文教中心協助，接著海外青年志工（FASCA）舞獅、雜藝表演、台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning）學員高唱茉莉花、兒童合唱團、Elizabeth Lin與Andrew Chen小提琴與鋼琴合奏，知名歌手兼作曲家羅森戴爾（Rosendale）演出。

另外，現場也設有文化攤位、書法、僑委會致贈虎年燈籠、藝術氣球編織等。由於台灣今年依然沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，今年活動中也特別安排聲援台灣參與WHA聯署活動，現場有許多外國友人及台美人第二代參加聯署，場面熱鬧。

許多人排隊參與連署聲援。（僑教中心提供）
許多人排隊參與連署聲援。（僑教中心提供）

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