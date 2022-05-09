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金山首屆高中舞獅賽 6校爭冠 視頻獲讚最多隊伍將得3千叉燒包

記者王子涵／舊金山報導
舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍提供）
舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍提供）

舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。主辦方由灣區各地的高中生組成，希望通過舞獅舞龍藝術，傳遞中國傳統文化的活力，並支持亞裔社區，促進華埠旅遊業，傳承中國文化遺產。

首屆參賽的六所學校包括喬治華盛頓高中、伽利略高中、巴爾博亞高中、洛厄爾高中、林肯高中、城市藝術與科技高中。

創辦人李世民表示，目前正值亞太裔文化月，首屆高中舞獅公開賽代表社區中年輕人對於當地學校、商家及旅遊業的支持。

李世民說，六所學校兩兩組隊完成表演。表演視頻將會上傳到YouTube、Facebook、Instagram三大平台上，獲得點讚、選票最高的隊伍將獲得本次比賽的冠軍。冠軍隊伍所屬高中的全體師生還會得到超過3000個叉燒包的獎勵。

舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍供...
舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍供圖）

主辦方表示，獎品將來自當地麵包店。中華總會館代表李殿邦說：「疫情為大環境帶來沉重打擊，尤其是唐人街的小企業。這是我們支持當地小商業，團結社區的方式。」

LionDanceME各俱樂部主席鄧文森說：「很高興有機會在第一屆LionDanceME比賽展示我們的才華，最大目標是回饋社區，希望可以提高大家對亞太裔文化月的認識，支持當地商家。」

鄧文森還提到，活動盛大舉辦的原因其實是為了吸引華埠社區以外的廣大群眾，向所有舊金山人展示，華埠是一個美麗的地方。

舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍供...
舊金山首屆高中舞獅公開賽「LionDanceME」8日在華埠都板街舉行。（張藍供圖）

華埠 舊金山 亞裔

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